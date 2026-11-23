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Uruguay'da oynanan karşılaşmada bir futbolcu, rakip takımın kontraatağını durdurmak amacıyla topu taca göndermek istedi. Ancak oyuncunun sert vuruşuyla saha dışına çıkan top, yakındaki otoyola kadar ulaştı.

FUTBOL SAHASINDAN OTOYOLA UZANAN KAZA

Otoyola ulaşan top, trafikte beklenmedik bir tehlikeye yol açtı. Futbolcunun oyun sırasında yaptığı vuruşun ardından yolda kaza meydana geldi. Böylece sahadaki sıradan bir müdahale, futbol karşılaşmasının dışında yaşanan sıra dışı bir olaya dönüştü. Kazanın nasıl gerçekleştiğine ve yaralı olup olmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.