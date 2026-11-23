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İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun ölümünün 51'inci, faşist Falanj hareketinin kurucusu José Antonio Primo de Rivera'nın ölümünün ise 90'ıncı yıl dönümünde aşırı sağcı gruplar sokaklara çıktı. Başkent Madrid başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen anma etkinliklerinde katılımcıların Nazi selamı vermesi ve faşist marşlar söylemesi tepki çekti. Madrid'deki yürüyüşte Franco dönemine ait semboller taşınırken, göstericiler iktidardaki Sosyalist İşçi Partisinin genel merkezi önünde toplandı.

FRANCO'NUN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE SOKAĞA ÇIKTILAR

İspanya'da 20 Kasım 1975'te hayatını kaybeden diktatör Francisco Franco ile 20 Kasım 1936'da idam edilen Falanj hareketinin kurucusu José Antonio Primo de Rivera için anma etkinlikleri düzenlendi.

Aşırı sağcı grupların çağrısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde Franco yanlıları bir araya geldi. Özellikle Madrid'deki gösterilerde katılımcıların faşist semboller taşıması, Nazi selamı vermesi ve İspanyol faşizmiyle özdeşleşen marşları söylemesi dikkat çekti.

İspanyol basınına göre Franco'yu anmak amacıyla ülkenin 15'ten fazla kentinde dini törenler planlandı. Madrid'in yanı sıra Granada ve Valencia'da da faşist selamların verildiği görüntüler kaydedildi.

MADRİD SOKAKLARINDA FAŞİST SELAMLAR

Başkent Madrid'deki yürüyüş, aşırı sağcı Falange Española de las JONS tarafından organize edildi.

Göstericiler, Halk Partisinin (PP) genel merkezinin bulunduğu Génova Caddesi'nden hareket ederek iktidardaki İspanyol Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Ferraz Caddesi'ndeki genel merkezine yürüdü.

Yürüyüş boyunca Franco dönemine ait bayraklar ve faşist semboller taşındı. Katılımcılar, Falanj hareketinin marşı olan "Cara al Sol"u söylerken kollarını kaldırarak faşist selam verdi.

Göstericilerin taşıdığı pankartlardan birinde " İspanya'yı yeniden fethedene kadar durmayacağız" ifadesi yer aldı. Yürüyüş sırasında Franco ve Primo de Rivera lehine sloganlar da atıldı.

200'DEN FAZLA KİŞİ KİLİSE ÖNÜNDE TOPLANDI

Madrid'de düzenlenen bir başka anma etkinliğinde ise 200'den fazla kişi Santa Bárbara Kilisesi önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, "Cara al Sol" marşını kollarını kaldırarak söyledi. Marşın ardından Franco ve Primo de Rivera lehine sloganlar atıldı.

Anma etkinliklerinden paylaşılan görüntüler, İspanya'da Franco diktatörlüğünün mirasına ilişkin tartışmaları yeniden öne çıkardı.

VALENCIA VE GRANADA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Başkent dışındaki kentlerde de benzer etkinlikler düzenlendi.

Granada'da katedral yakınlarında gerçekleştirilen dini törenin ardından bir grup, faşist selam vererek marşlar söyledi.

Valencia'da ise San Prudencio Obispo Kilisesi önünde toplanan bazı katılımcılar, Franco ve Primo de Rivera'yı anmak için düzenlenen törenin ardından faşist selam verdi.

Bölge sakinlerinin bir kısmı, balkonlarından göstericilere tepki gösterdi.

HÜKÜMETTEN SERT TEPKİ

İspanya Cumhurbaşkanlığı, Adalet ve Parlamento ile İlişkiler Bakanı Félix Bolaños, Madrid'deki gösterilere tepki gösterdi.

Bolaños, Franco'nun ölümünün üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçmesine rağmen özellikle gençlerin de katıldığı bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Gösterilerin Demokratik Hafıza Yasası'na aykırı olduğunu savunan Bolaños, faşist sembollerin ve diktatörlüğü yücelten söylemlerin kamusal alanda kullanılmasını eleştirdi.

FRANCO VAKFININ FAALİYETLERİ TARTIŞILIYOR

İspanya'da Franco'nun mirasını yaşatmayı amaçlayan Francisco Franco Ulusal Vakfı'nın faaliyetleri de tartışmaların odağında bulunuyor. Pedro Sánchez hükümeti, Franco diktatörlüğünü yücelttiği gerekçesiyle vakfın kapatılmasına yönelik hukuki süreç başlatmıştı. Ancak kuruluşun yasaklanmasına ilişkin nihai yargı kararı henüz verilmedi.

1939'dan 1975'e kadar İspanya'yı yöneten Franco'nun ölüm yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler, ülkede diktatörlük geçmişiyle hesaplaşma ve aşırı sağcı hareketlerin faaliyetleri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.