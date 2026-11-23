Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye İş Bankası ile DenizBank, ödeme sistemleri alanında yeni bir işbirliğine imza attı. Anlaşma kapsamında DenizBank'ın kredi kartları, 6 Aralık itibarıyla Maximum Kart altyapısına dahil edilecek.

Daha önce Garanti BBVA'nın Bonus programında yer alan DenizBank, böylece kredi kartı kullanıcılarına sunduğu avantajları Maximum programı üzerinden devam ettirecek.

6 ARALIK'TA KREDİ KARTLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Yeni uygulamayla DenizBank kredi kartı sahipleri, Maximum'un geniş üye iş yeri ağından yararlanabilecek. Müşteriler, anlaşmalı iş yerlerinde taksitli alışveriş yapabilecek, harcamalarından MaxiPuan kazanabilecek ve Maximum kampanyalarına katılabilecek.

Böylece DenizBank kartlarının sunduğu alışveriş avantajlarında Bonus'tan Maximum'a geçiş gerçekleşecek.

İŞ BANKASI MÜŞTERİLERİNE DE YENİ AVANTAJLAR

İki banka arasındaki işbirliği, İş Bankası kredi kartı kullanıcılarını da kapsayacak. Maximum Kart sahipleri, DenizBank'ın anlaşmalı üye iş yerlerinde sunulan Maximum avantajlarından faydalanabilecek.

Anlaşmayla birlikte her iki bankanın müşterilerine daha geniş bir üye iş yeri ağı üzerinden alışveriş imkanı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi