Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

Türk sinemasının usta isimlerinden Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, Berfu Yenenler'in programına konuk oldu. Programda annesiyle olan ilişkisinden söz eden Zafer, evlerinde yaşanan ilginç bir diyaloğu anlattı. Ünlü oyuncunun oğlunun yemek konusundaki itirafı, Perihan Savaş'ın evdeki tavrını da gözler önüne serdi.

ANNESİNİN YEMEĞİNİ BEĞENMEYİNCE OLANLAR OLUYOR

Annesi Perihan Savaş'ın hazırladığı yemekleri beğenmediğinde nasıl bir tepkiyle karşılaştığını anlatan Savaş Zafer, aldığı yanıtı hiç çekinmeden açıkladı. Zafer, annesinin böyle durumlarda kendisine "B.k ye" dediğini söyledi.

PERİHAN SAVAŞ'IN EVDEKİ HALİNİ ANLATTI

Savaş Zafer'in anlattığı bu diyalog, yıllardır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Perihan Savaş'ın aile hayatından farklı bir kesit sundu. Ünlü oyuncunun oğluna verdiği dobra yanıt, programın dikkat çeken anlarından biri oldu.