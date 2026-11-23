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Şeyma Subaşı, bu kez kahvaltı tercihiyle dikkat çekti. Sağlıklı beslenmeye verdiği önemle bilinen Subaşı, hazırladığı kahvaltı tabağını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, klasik menemen tarifinden oldukça farklı görünen tabağına "Şeyma's style Menemen" (Şeyma usulü menemen) adını verdi.

MENEMENE KENDİ TARZINI KATTI

Subaşı'nın paylaştığı tabakta kızarmış ekmek üzerine yerleştirilmiş yumurtalı karışım, dilimlenmiş avokado, beyaz peynir ve domates yer aldı. Baharatlarla tamamlanan kahvaltı tabağı, alışılmış menemen sunumundan farklı görüntüsüyle dikkat çekti.

İŞTE ŞEYMA SUBAŞI MENEMENİ

Klasik menemenin aksine yumurtalı karışımı ekmek üzerinde servis eden Subaşı, tabağın yanına avokado ve peynir de ekledi. Ünlü isim, kahvaltısına verdiği isimle kendi menemen yorumunu ortaya koydu.

Paylaşımında yemeğin ayrıntılı tarifine yer vermeyen Subaşı, hazırladığı tabağı takipçilerinin beğenisine sundu.