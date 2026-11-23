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Aydın Didim'de park halindeki Skywell marka elektrikli otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI

Olay, Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Efeler Mahallesi Manastır Caddesi'nde bulunan müstakil bir evin önünde meydana geldi. Zehra B. isimli kadının yeni satın aldığı 09 ASN 033 plakalı Skywell marka elektrikli otomobil, park edildiği yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamını sardı. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

YANGIN ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Müstakil evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, park halindeki otomobilin aniden yanmaya başladığı ve alevlerin kısa sürede büyüdüğü görüldü.

Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

İTFAİYE RAPORUNDA BATARYA DETAYI

Paylaşılan bilgilere göre itfaiye tarafından hazırlanan raporda, yangının otomobilin bataryalarında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığı belirtildi.

Aracın yeni satın alındığını ve bütün bakımlarının eksiksiz yaptırıldığını söyleyen sahibi Zehra B., otomobilin herhangi bir müdahale olmadan yanmasına tepki gösterdi.

ARAÇ SAHİBİ HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATACAK

Yangının aracın üretiminden kaynaklanan bir kusur nedeniyle çıktığını ileri süren Zehra B., yaşadığı maddi zararın karşılanmasını istedi.

Araç sahibi, mağduriyetinin giderilmesi için üretici firmaya karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Yangının üretim hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin kesin bir teknik tespit ise henüz paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı