UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki teknik adamın da yakın dostu olduğunu belirten Ilıcalı, Fenerbahçeli kimliği nedeniyle sarı-lacivertli takımın kazanmasını istediğini söyledi.

"ARDA BAŞKA YERLERDEN PUAN ALSIN"

Karşılaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Gurur duyacağımız bir maç olacak. İkisi de çok yakın dostum. Ama sonuçta ben bir Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Arda (Turan) başka yerlerden puan alır. İnşallah bizden alamaz. Öte yandan yıllarımızı geçirdiğim dostlarımın dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birinde takımlarının başında sahada olacak olması beni çok gururlandırıyor. İkisini de çok severim. Ama kazanan Fenerbahçe olsun."

"KALBİM SONUNA KADAR FENERBAHÇE'YLE"

Mücadeleyi tribünden takip edeceğini de açıklayan Ilıcalı, Stamford Bridge Stadyumu'nun kendisi için ayrı bir önemi bulunduğunu belirtti.

"Maça da gideceğim. Bir ya da iki ay önce biz o stadda maç yaptık, güzel bir stad. Anılarımız da var orada, çeyrek finalde Chelsea ile oynamıştık. Bu nedenle benim için anlamlı bir stad. Ayrıca çok fazla tanıdığımız isim de bu maçta olacak. Kalbim sonuna kadar Fenerbahçe'yle birlikte. Ama inşallah Arda Turan da, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkar."

"KONUŞURKEN BİLE ÇOK DUYGULANDIM"

Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun kariyerlerine duyduğu hayranlığı dile getiren Ilıcalı, iki ismi teknik direktör olarak karşı karşıya görecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

"İkisini de sahada gördüğüm zaman ne kadar heyecanlanacağımı onlara da söyledim. Yıllarımı onları izlemekle geçirdim. İkisi de 20 yıla yakın Türk futboluna damga vurdu. İkisi de bizi yurt dışında gururlandırdılar. İkisi de çok özel isimler, bu yüzden benim için çok anlamlı bir maç. Konuşurken bile çok duygulandım."

FENERBAHÇE AVRUPA'DA İKİNCİ GALİBİYETİNİ ARIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, son Avrupa maçında Liverpool'u 3-2 mağlup etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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