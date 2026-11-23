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İstanbul'da Bakırköy Aile Mahkemesi'nde görev yapan hakim F.K., eşi A.K.'ya yönelik şiddet iddiasıyla hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başakşehir'deki adliye lojmanlarında yaşandığı öne sürülen olayda, F.K.'nın hem eşine hem de kızına şiddet uyguladığı iddia edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden hakim hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TARTIŞMA SONRASI KIZININ BOĞAZINI SIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre olayın, çekişmeli boşanma sürecinde bulunan çift arasında aldatma iddiası nedeniyle çıkan tartışmanın ardından yaşandığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında yer alan anne A.K. ve kızı L.K.'nın ifadelerine göre F.K., tartışma sırasında o tarihte 18 yaşından büyük olan kızının üzerine yürüyerek boğazını iki eliyle sıktı.

Genç kızın kurtulmaya çalışırken elinin masadaki cam bardağa çarptığı, kırılan cam nedeniyle sağ elinden yaralandığı belirtildi. A.K.'nın ise "Öldüreceksin!" diye bağırarak müdahale ettiği ve kızını eşinin elinden kurtarmaya çalıştığı aktarıldı.

EŞİNİN KULAĞINA YUMRUK ATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialara göre F.K., tartışmanın devamında eşi A.K.'nın sol kulağına yumruk attı. Başakşehir Devlet Hastanesi'nden alınan adli raporda A.K.'nın kulağında yaralanma tespit edildiği belirtildi. Adli kayıtlarda olayın "Bir başka kişi tarafından darp veya çarpma" koduyla yer aldığı, Adli Tıp Kurumu raporunda da yaralanmaya ilişkin bulguların değerlendirildiği aktarıldı.

RUHSATLI TABANCASINA EL KONULMASINI İSTEDİ

Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten A.K.'nın, başsavcılığa sunduğu dilekçede hakim eşinin ruhsatlı tabancasına el konulmasını talep ettiği öğrenildi. A.K. ayrıca dilekçesinde F.K.'nın Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünde gördüğü tedaviyi yarıda bıraktığını da ileri sürdü.

HAKİM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen F.K., suçlamaların devam eden çekişmeli boşanma davasına delil oluşturmak amacıyla ortaya atıldığını savundu. Kızının olayın yaşandığı dönemde depresyon tedavisi gördüğünü belirten F.K., genç kızın odasındaki eşyaları kırdığı sırada elini yaraladığını ileri sürdü. Hakim, ifadesinde beraatini talep etti.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, F.K. hakkında "eşe karşı kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Hakimler ve Savcılar Kanunu kapsamında kişisel suç olarak değerlendirilen dosya, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Savcılık, F.K.'nın kızı L.K.'ya yönelik eylemi hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Genç kızın soruşturma kapsamında verdiği ifadeler, annesine yönelik şiddet iddiasına ilişkin tanık anlatımı olarak dosyada yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi