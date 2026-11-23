Umre ziyareti için kutsal topraklara giden Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'na tırmandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"SURVİVOR İLE ALAKASI YOK"

Tırmanışın göründüğü kadar kolay olmadığını belirten Karadere, "Bana diyorlar ki sen kolay kolay çıkarsın. Hiç öyle değil, Survivor ile alakası yok" sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi