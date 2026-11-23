Bakan Kacır duyurdu! Türkiye insansı robot geliştirecek: Başvurular başladı, bütçenin yarısı devlettenGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı"nın başvurulara açıldığını duyurdu. Çağrı kapsamında firmalara proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği verilecek. Sanayide yapay zeka destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılmasının ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiği çağrıya, 31 Aralık 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayide kullanılmak üzere insansı robot geliştirecek firmalara proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sağlayacak.
- "Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı" başvuruları 31 Aralık 2026'ya kadar rip.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.
- Çağrı, sanayide yapay zeka destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılmasını ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılmasını amaçlıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayide kullanılmak üzere insansı robot geliştirecek firmalara hibe desteği sağlayacak. Bakan Kacır, çağrının başvurulara açıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
PROJE BÜTÇESİNİN YÜZDE 50'Sİ KARŞILANACAK
Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı" kapsamında firmalara proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği verileceğini bildirdi. Çağrıyla, sanayide yapay zeka destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde Türkiye'nin yetkinliğinin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.
"İLERİ TEKNOLOJİ ÜRETİM KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRECEK"
Çağrıya ilişkin paylaşımında Kacır, şu ifadeleri kullandı:
"Sanayide yapay zekâ destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde yetkinliğimizin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle 'Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'nı başvurulara açtık! Ülkemizin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirecek ve rekabet gücümüzü artıracak bu kritik çağrı ile firmalarımıza proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sunacağız. Destek çağrımızın teknoloji ve Ar-Ge ekosistemimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
BAŞVURULAR 31 ARALIK'A KADAR SÜRECEK
Çağrıya başvurular 31 Aralık 2026'ya kadar yapılabilecek. Firmalar başvurularını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının rip.sanayi.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.