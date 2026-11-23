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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayide kullanılmak üzere insansı robot geliştirecek firmalara hibe desteği sağlayacak. Bakan Kacır, çağrının başvurulara açıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

PROJE BÜTÇESİNİN YÜZDE 50'Sİ KARŞILANACAK

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı" kapsamında firmalara proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği verileceğini bildirdi. Çağrıyla, sanayide yapay zeka destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde Türkiye'nin yetkinliğinin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

"İLERİ TEKNOLOJİ ÜRETİM KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRECEK"

Çağrıya ilişkin paylaşımında Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayide yapay zekâ destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde yetkinliğimizin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle 'Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'nı başvurulara açtık! Ülkemizin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirecek ve rekabet gücümüzü artıracak bu kritik çağrı ile firmalarımıza proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sunacağız. Destek çağrımızın teknoloji ve Ar-Ge ekosistemimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

BAŞVURULAR 31 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Çağrıya başvurular 31 Aralık 2026'ya kadar yapılabilecek. Firmalar başvurularını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının rip.sanayi.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi