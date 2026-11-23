Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İngiliz ağır sıklet boksör Tyson Fury, 2015'te Wladimir Klitschko'yu yenerek dünya şampiyonu olmasından kısa süre sonra şizofreni tanısı aldığını açıkladı. 38 yaşındaki boksör, kafasında kendisine ve ailesine zarar vermekle tehdit eden sesler duyduğunu anlattı, BBC'nin haberine göre.

Fury ve eşi Paris, Netflix'te cuma günü yayınlanacak belgeselde, boksörün Haziran 2016'da kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra bu tanıyı nasıl aldığını anlatıyor. Doktorlar o gün Fury'nin bir anksiyete atağı geçirdiğini söylemişti.

"CEHENNEMİN DİBİ GİBİYDİ"

"İçinde bulunduğum karanlığı kelimeler anlatamaz" diyen Fury, o dönemi yaşayan bir cehennem olarak tarif etti: "Kapısı kilitli, duvarları yastıklı bir odada sonumun geleceğini düşündüm ve bu beni çok korkuttu."

Kaygının kendisini felç ettiğini söyleyen Fury, Londra'da bir psikiyatriste gittiğini anlattı: "Bana sayısız soru sordu ve bütün kutucukları işaretledim. Depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk."

Fury, hastanede radyonun kendisiyle konuştuğunu duyduğunu ve "İlluminati peşimde" diyerek eşi Paris'e kendisini hastaneden çıkarması için yalvardığını da anlattı. Hastaneden çıktıktan sonra şizofreni ve bipolar bozukluk tanısı kesinleşti.

KLİTSCHKO ZAFERİNDEN SONRA ÇÖKÜŞ

Klitschko galibiyetinin ardından kilo alan Fury, uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla da mücadele etti. "Öyle kötüleşti ki zihnimde sesler duyuyordum. Oturup sohbet bile edemiyordum. Kime başvuracağımı bilmiyordum, kimse ne yapacağını bilmiyordu. Yıllarca bundan bir an bile kurtulamadım" dedi.

İSKELET KOSTÜMÜYLE GELEN DÖNÜM NOKTASI

Fury, dönüm noktasının 2017'de bir Cadılar Bayramı gecesi geldiğini söyledi. Karanlıkta parlayan iskelet kostümü ve maskesiyle dışarı çıktığında görünüşünden utandığını anlatan Fury, "Etrafa baktım ve dünyayı avucumda tuttuğumu, hepsini çöpe attığımı, şimdi alkole bağımlı şişman bir adam olduğumu düşündüm" dedi.

Bu gece, ailesine odaklandığı ve yeniden antrenmana döndüğü bir geri dönüşün başlangıcı oldu. Fury, 2020'de Deontay Wilder'ı yenerek yeniden dünya şampiyonu oldu. Boksör şimdi 11 Aralık'ta Cardiff'te Anthony Joshua ile yapacağı, Netflix'ten canlı yayınlanacak uzun zamandır beklenen maça hazırlanıyor.

Kaynak: BBC