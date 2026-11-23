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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyimine tepki gösterdiği iddiasıyla babası O.Ş.'yi boyun ve boğazından bıçaklayan 17 yaşındaki B.Ş.'nin ifadesi ortaya çıktı. Ağır yaralanan babasının hastanede yaşam mücadelesi verdiği olayın ardından tutuklanan genç kızın, ifadesinde "Böyle olsun istemezdim, pişmanım" dediği öğrenildi.

OTOMOBİLDE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, 18 Kasım'da saat 23.30 sıralarında Gebze'nin Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 41 yaşındaki O.Ş., otomobiliyle seyir halindeyken arka koltukta oturan kızı B.Ş. ile tartışmaya başladı. Giyimi nedeniyle babasıyla tartışan genç kız, çantasından çıkardığı bıçakla babasını boyun ve boğaz bölgesinden yaraladı.

"BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM, PİŞMANIM"

Otomobilini durdurarak çevredekilerden yardım isteyen O.Ş., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan babanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 17 yaşındaki B.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde, "Böyle olsun istemezdim, pişmanım" dediği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen B.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi