Namaza gelen vatandaşı darbeden şahıs için karar verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan tartışmada bir vatandaşın boğazına sarılarak tehditler savuran F.K. tutuklandı. Cami imamına da hakaret ettiği belirtilen şahıs, cezaevine götürülürken "Pişmanım, özür dilerim, yanlış yaptım" dedi.
- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi Orhan Camisi çevresinde park yeri nedeniyle çıkan tartışmada F.K., sabah namazına gelen bir vatandaşın boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulundu.
- F.K., dubaları yere fırlatmış ve cami imamına hakaret etmiştir.
- Tehdit, hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılan F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi Orhan Camisi çevresinde park yeri nedeniyle çıkan tartışma büyüdü. Sabah namazı için camiye gelen bir vatandaşla tartışan F.K., aracın sahibiyle karşı karşıya gelince öfkelenerek boğazına sarıldı ve tehditler savurdu. Cami imamına da hakaret ettiği belirtilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camisi çevresinde sabah namazı saatlerinde meydana geldi. Namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaş, aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K. ise park edilen araç nedeniyle beklemek zorunda kaldı.
VATANDAŞIN BOĞAZINA SARILIP TEHDİT ETTİ
Araç sahibinin gelmesiyle birlikte öfkelenen F.K., vatandaşın boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Vatandaşın özür dilemesine rağmen öfkesini sürdürdüğü belirtilen F.K., "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" sözleriyle tehditler savurdu.
DUBALARI YERE FIRLATIP İMAMA DA HAKARET ETTİ
F.K.'nin daha sonra dubaları yere fırlattığı ve cami imamına da hakaret ettiği öğrenildi. Yaşanan gerginlik çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tehdit, hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlamaları kapsamında hakim karşısına çıkarılan F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM"
F.K., cezaevine götürülmek üzere polis aracına bindirildiği sırada basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuyla karşılaştı. Şahıs, "Pişmanım, özür dilerim, yanlış yaptım" yanıtını verdi.