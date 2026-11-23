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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görülen ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü dişi aslanla ilgili Uskumruköy Mahallesi Muhtarı Şeyda Üst'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Daha önce maymun ve yılan yakalama çalışmalarına katıldığını belirten Üst, 22 yıldır yaşadığı bölgede ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Aslanın bir evde beslendiğini düşündüğünü ifade eden muhtar, "Kesinlikle birinin evinde beslediği hayvandı. Hayvan kaçtı, evcil bir hayvan." dedi.

"22 YILDIR BURADAYIM, İLK DEFA ASLANLA KARŞILAŞIYORUM"

Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yakalanması için çalışmalar devam ederken, mahalle muhtarı Şeyda Üst yaşananlara ilişkin konuştu.

Uzun yıllardır bölgede yaşadığını belirten Üst, daha önce farklı hayvanların yakalanması için düzenlenen çalışmalara katıldığını anlatarak, "22 yıldır burada oturuyorum, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Maymun operasyonuna gittim, yılan operasyonuna gittim, ilk defa aslanla karşılaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Uskumruköy Mahallesi Muhtarı Şeyda Üst

"KESİNLİKLE BİRİNİN EVİNDE BESLEDİĞİ HAYVANDI"

Hayvanın nereden geldiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üst, bölgedeki müstakil evlere dikkat çekti.

Uskumruköy'ün yüksek gelir grubuna mensup kişilerin yaşadığı bir bölge olduğunu belirten muhtar, "Bazı ihbarlar var. Burası yüksek gelir grubunun yaşadığı, müstakil evlerin bulunduğu bir yer." dedi.

Aslanın doğal ortamından gelmediğini, bir evde beslendiğini düşündüğünü söyleyen Üst, "Kesinlikle birinin evinde beslediği hayvandı. Hayvan kaçtı, evcil bir hayvan." ifadelerini kullandı.

Ancak hayvanın bir evden kaçtığına veya sahibinin kim olduğuna ilişkin henüz resmi bir tespit açıklanmadı.

"YASAL OLARAK KİMSE ASLAN BESLEYEMEZ"

Muhtar Şeyda Üst, aslanın bir evde beslenmiş olabileceği ihtimaliyle ilgili yasal düzenlemelere de dikkat çekti.

Üst, "Kolluk kuvvetleri gerekeni yapacak. Yasal olarak kimse aslan besleyemez." diyerek yetkililerin konuyla ilgili gerekli incelemeleri gerçekleştireceğini belirtti.

EKİPLER ASLANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı yapılan ihbarın ardından jandarma, emniyet, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile belediye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Güvenlik kameralarında dişi aslana benzeyen bir hayvanın görülmesi üzerine ormanlık alanlar termal kameralarla tarandı. İstanbul Valiliği, hayvanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini ve zarar görmeden yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu da bölge sakinlerine zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Hayvanın henüz yakalandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, nereden geldiğine yönelik araştırmalar devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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