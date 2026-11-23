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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang'da 10 ülkenin yeni büyükelçisinin güven mektuplarını bizzat kabul ederek 30 yılı aşkın süredir uygulanmayan bir diplomatik geleneği yeniden başlattı. Rusya, Hindistan, Brezilya ve İsveç'in de aralarında bulunduğu ülkelerin temsilcileriyle görüşen Kim, törende yaptığı konuşmada ülkesinin bölgesel üstünlük veya yayılmacılık peşinde olmadığını savundu. Güney Kore ise bu adımı Kim'in devlet başkanı konumunu uluslararası alanda güçlendirme girişimi olarak değerlendirdi.

30 YILI AŞKIN SÜRENİN ARDINDAN BİR İLK YAŞANDI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 22 Kasım'da başkent Pyongyang'da düzenlenen törenle 10 ülkenin yeni atanan büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), törende Kim'in büyükelçilerle tek tek görüştüğünü, tokalaştığını ve hatıra fotoğrafları çektirdiğini duyurdu.

Yonhap Haber Ajansı'na göre tören, 30 yılı aşkın bir aradan sonra Kuzey Kore'nin en üst düzey liderinin yabancı büyükelçilerin güven mektuplarını doğrudan kabul etmesi bakımından tarihi bir gelişme olarak değerlendirildi.

10 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİ PYONGYANG'DA BULUŞTU

Kim Jong-un'un kabul ettiği büyükelçiler şu ülkeleri temsil etti:

- Rusya

- Endonezya

- İsveç

- Vietnam

- Brezilya

- Çekya

- Hindistan

- Filipinler

- Tayland

- Bangladeş

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi binasında gerçekleştirilen törene Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui de katıldı.

Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Andrey Podelışev'in güven mektubunu Kim Jong-un'a sunduğu, Rusya Büyükelçiliği tarafından da doğrulandı.

KİM JONG-UN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Törende büyükelçilere hitap eden Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin dış politikası ve bölgesel güvenlik konularında açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin başka devletler üzerinde üstünlük kurma veya topraklarını genişletme amacı taşımadığını savunan Kim, askeri kapasitesini artırma politikasını ulusal güvenliğini koruma gerekliliğiyle gerekçelendirdi.

Kim, uluslararası ortamın giderek daha istikrarsız hale geldiğini belirterek Kuzey Kore'nin egemenliğine saygı duyan ülkelerle dostluk ve iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri, ülkesinin savunma kapasitesini güçlendirmeyi sürdüreceği mesajını da verdi.

TARİHİ ADIMIN ARKASINDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VAR

Kim Jong-un'un büyükelçileri doğrudan kabul etmesi, Kuzey Kore'de mart ayında gerçekleştirilen anayasa değişikliğinin ardından geldi.

Söz konusu düzenlemeyle yabancı büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etme yetkisi, Kim Jong-un'un yürüttüğü Devlet İşleri Komisyonu Başkanlığı makamına verildi.

Önceki uygulamada bu görev, Yüksek Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı tarafından yerine getiriliyordu.

Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il-sung döneminde büyükelçilerin güven mektupları doğrudan ülke liderine sunulurken, Kim Jong-il döneminde bu uygulama değiştirilmişti.

Yeni törenle birlikte Kim Jong-un, dedesi dönemindeki diplomatik protokolü yeniden uygulamaya koymuş oldu.

GÜNEY KORE'DEN İLK DEĞERLENDİRME GELDİ

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kim Jong-un'un 10 büyükelçiyi bizzat kabul etmesini diplomatik protokolün ötesinde siyasi anlam taşıyan bir gelişme olarak değerlendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Yoon Min-ho, törenin Kim'in devlet başkanı sıfatını hem ülke içinde hem de uluslararası alanda görünür kılmayı amaçladığı değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlara göre farklı bölgelerden ülkelerin temsilcilerinin aynı törende kabul edilmesi, Pyongyang yönetiminin diplomatik ilişkilerini çeşitlendirme isteğinin de bir göstergesi olabilir.

Özellikle Rusya ve Vietnam gibi geleneksel ortakların yanı sıra İsveç, Brezilya ve Hindistan'ın temsilcilerinin törende bulunması dikkat çekti.

KUZEY KORE'NİN DİPLOMATİK AÇILIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Tören, Kuzey Kore'nin pandemi dönemindeki uzun süreli dışa kapanmasının ardından diplomatik temaslarını yeniden artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Wall Street Journal'ın değerlendirmesine göre Pyongyang, yabancı diplomatların ve uluslararası temsilcilerin ülkeye dönüşüyle birlikte dış ilişkilerinde yeni bir görünürlük kazanmayı hedefliyor. Bununla birlikte Kuzey Kore'nin nükleer programı ve ABD ile ilişkilerindeki anlaşmazlıklar devam ediyor.

Kim Jong-un'un son törende verdiği mesajlar da Pyongyang'ın savunma politikasından geri adım atmadan uluslararası diplomatik ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığına işaret ediyor