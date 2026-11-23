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Rusya'ya ait bir savaş gemisi, Libya'nın Bingazi kentindeki deniz üssünde insansız deniz araçlarıyla düzenlenen saldırıda ağır hasar alarak battı. Gece saatlerinde meydana gelen saldırıda peş peşe patlamalar yaşanırken, gemide yangın çıktı. Saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğu değerlendirilirken, Kiev yönetimi henüz resmi olarak sorumluluk üstlenmedi.

RUS SAVAŞ GEMİSİNE LİBYA'DA SALDIRI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkileri Akdeniz'e kadar uzandı. Rus donanmasına ait Merkury isimli korvet, Libya'nın doğusundaki Bingazi Deniz Üssü'nde demirli bulunduğu sırada insansız deniz araçlarının hedefi oldu.

22 Kasım'da meydana gelen saldırının ardından gemide şiddetli patlamalar yaşandı ve yangın çıktı. Saldırı anına ait olduğu belirtilen görüntülerde, deniz üssünde büyük bir patlamanın meydana geldiği görüldü.

Uydu görüntüleri ise ağır hasar alan Rus savaş gemisinin battığını ortaya koydu.

6 İNSANSIZ DENİZ ARACINDAN 2'Sİ GEMİYE İSABET ETTİ

Libyalı askeri yetkililerin açıklamasına göre saldırıda 6 insansız deniz aracı kullanıldı. Bunlardan 4'ü etkisiz hale getirilirken, 2'si Rus savaş gemisine isabet etti.

Yakıt ikmali ve malzeme temini için Bingazi'de bulunan gemide çıkan yangın kontrol altına alındı. Mürettebatın kurtarıldığı açıklanırken, bazı kişilerin hafif yaralandığı bildirildi.

UKRAYNA ŞÜPHESİ GÜÇLENİYOR

Saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilirken, Kiev yönetiminden resmi bir üstlenme açıklaması gelmedi. Rusya da olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

2023 yılında hizmete giren ve Rusya'nın Karadeniz Filosu'na bağlı olan Merkury'nin yaklaşık 90 kişilik mürettebat kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Rus savaş gemisinin Ukrayna topraklarından oldukça uzak bir noktada hedef alınması, savaşın Akdeniz'e yayılabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

BİR RUS GEMİSİ DAHA HEDEF ALINDI

Bingazi'deki saldırının ardından Rusya bağlantılı Ascalon isimli yük gemisinin de Libya açıklarında insansız deniz aracıyla vurulduğu bildirildi.

Öte yandan Baltık Denizi'nde seyreden Rusya'ya ait Sparta II isimli yük gemisi de 21 Kasım'da insansız hava araçlarının hedefi oldu. Saldırı sonrasında yangın çıkan gemideki 16 mürettebat tahliye edildi.

Finlandiya Savunma Kuvvetleri, Baltık Denizi'ndeki saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini açıkladı.

LİBYA'DAN SERT TEPKİ

Libya'nın doğusundaki yetkililer, Bingazi Deniz Üssü'ne düzenlenen saldırıyı ülkenin egemenliğine yönelik ihlal olarak nitelendirdi.

Limanların ve kara sularının uluslararası çatışmaların hesaplaşma alanına dönüştürülmesine izin verilmeyeceği vurgulanırken, saldırının sorumlularının belirlenmesi için Rusya ile ortak soruşturma yürütüleceği açıklandı.

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