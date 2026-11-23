Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvan, bölgede paniğe neden oldu. Uskumruköy Mahallesi'nde yapılan ihbarın ardından harekete geçen ekipler, termal kameralarla hayvanın bulunduğu ormanlık alanı tespit etti. Aslanın zarar görmeden yakalanması için çalışmalar sürerken, çevrede yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

GÜVENLİK KAMERASINDA FARK EDİLDİ

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde aslan görüldüğü yönünde ihbar yapıldı. Saat 18.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaş, bölgede aslan gördüğünü bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın görüntülere yansıdığı belirlendi.

Hayvanın bölgedeki müstakil evlerden birinde beslenirken kaçmış olabileceği üzerinde durulurken, nereden geldiğine ilişkin henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadı.

ASLANIN BULUNDUĞU BÖLGE ÇEMBER ALTINA ALINDI

NTV Muhabiri Ali Ablay'ın aktardığı bilgilere göre, hayvanın bulunduğu bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu. Ekipler, hayvanın belirlenen alanın dışına çıkmasını önlemek amacıyla önlem aldı.

Bölgeye yabani hayvanlar konusunda uzman veteriner hekimlerin müdahale etmesi planlanıyor. Hayvanın zarar görmeden yakalanması için uygun koşulların oluşması bekleniyor.

Uzman veterinerlerin, güvenli bir noktaya çıkarılmasının ardından hayvanı uyuşturucu iğne kullanarak etkisiz hale getirmesi hedefleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Sarıyer'de güvenlik kameralarına yansıyan hayvanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini ve sağ olarak yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Uskumruköy Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında bir aslanın güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilerek, olayın ardından ilgili birimlerin harekete geçtiği ifade edildi.

Çevrede yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldığı belirtilen açıklamada, çalışmaların Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.

Valilik açıklamasında, "Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN UYARI: EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu yaptığı açıklamada, hayvanın bulunduğu yerin tespit edildiğini ancak henüz yakalanamadığını söyledi.

Hayvanın türüne ilişkin kesin bir değerlendirme yapılmadığını belirten Aksu, "Dişi bir aslana benziyor ama başka bir hayvan da olabilir. Yaban bir hayvan olduğu kesin. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olması önemli. Sokağa çıkmamalarında yarar var. Uskumruköy'ün merkezine çok yakın bir mesafede." dedi. Aksu'nun açıklamasıyla birlikte bölgedeki vatandaşlara yönelik güvenlik uyarıları da artırıldı.

EVDE BESLENİRKEN KAÇMIŞ OLABİLİR

Hayvanın nereden geldiğine ilişkin araştırmalar sürerken, bölgedeki müstakil evlerden birinde beslenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, 2020 yılında da bölgede bir evde aslan beslendiğine ilişkin haberlerin basına yansıdığını hatırlattı.

Aksu, "Bunun da yine evde beslenilmiş olabileceğine dair görüşler. Ama bunların kesinliği yok henüz." ifadelerini kullanarak hayvanın kaynağına ilişkin araştırmaların devam ettiğini belirtti.

TERMAL KAMERALARLA ORMANLIK ALANDA TESPİT EDİLDİ

Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Sarıyer Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleri, görüntülerin kaydedildiği bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Termal kameralarla gerçekleştirilen taramalarda hayvanın ormanlık alandaki yeri tespit edildi. Bunun üzerine yakalama çalışmaları belirlenen bölgede yoğunlaştırıldı.

Hayvanın bulunduğu ormanlık alandan açık ve güvenli bir noktaya yönlendirilmesi, ardından uzman veteriner hekimler tarafından uyuşturularak yakalanması planlanıyor.

JANDARMA EKİPLERİ VATANDAŞLARI UYARDI

Hayvanın yerleşim alanlarına yakın bir bölgede bulunması nedeniyle jandarma ekipleri çevrede yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Özellikle Uskumruköy Mahallesi'nde yaşayanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uymaları istendi.

Ekiplerin önceliğinin hem bölge halkının güvenliğini sağlamak hem de hayvanı herhangi bir zarar vermeden yakalamak olduğu belirtildi. Hayvanın henüz yakalanmadığı, bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlgili Haberler