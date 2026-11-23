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İzmir'de soyunarak komşusunun evini basan şahıs, evdeki üç kadına dehşeti yaşatırken kadınlardan birini kapı camına fırlatarak yaraladı.

SOYUNUP KOMŞUSUNUN EVİNİ BASTI

Olay, geçtiğimiz hafta İzmir'in Kadifekale semtinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle komşusunun evine girdi. Şüphelinin saldırgan tavırları karşısında evde bulunan üç kadın büyük korku yaşayarak bir odaya sığındı.

KADINLAR KORKU İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Saldırganın evde bulunduğu sırada kadınlar yardım istemeye çalıştı. Yaşanan panik sırasında kadınlardan birinin, "Ya abi lütfen ya, git ya!" diyerek şüpheliye seslendiği duyuldu. Saldırganın ise kapıları kırmakla tehdit ettiği belirtildi.

KADINI KAPI CAMINA FIRLATIP YARALADI

Şüpheli, evdeki kadınlardan birini kapı camına doğru fırlatarak yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından saldırgan hakkında işlem başlatıldı.

DÖRT SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin dört ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtilen saldırgan, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi