Çırılçıplak soyunup komşunun evini bastı! Üç kadın dehşeti yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kadifekale semtinde bir kişi, çırılçıplak komşusunun evini bastı. Evde bulunan üç kadın korkuyla bir odaya sığınırken, saldırgan kadınlardan birini kapı camına doğru fırlatarak yaraladı. Dört suç kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İzmir'in Kadifekale semtinde alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, soyunarak komşusunun evine girdi.
- Evde bulunan üç kadından biri, saldırgan tarafından kapı camına fırlatılarak yaralandı.
- Şüphelinin dört ayrı suç kaydı bulunduğu ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
İzmir'de soyunarak komşusunun evini basan şahıs, evdeki üç kadına dehşeti yaşatırken kadınlardan birini kapı camına fırlatarak yaraladı.
SOYUNUP KOMŞUSUNUN EVİNİ BASTI
Olay, geçtiğimiz hafta İzmir'in Kadifekale semtinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle komşusunun evine girdi. Şüphelinin saldırgan tavırları karşısında evde bulunan üç kadın büyük korku yaşayarak bir odaya sığındı.
KADINLAR KORKU İÇİNDE YARDIM İSTEDİ
Saldırganın evde bulunduğu sırada kadınlar yardım istemeye çalıştı. Yaşanan panik sırasında kadınlardan birinin, "Ya abi lütfen ya, git ya!" diyerek şüpheliye seslendiği duyuldu. Saldırganın ise kapıları kırmakla tehdit ettiği belirtildi.
KADINI KAPI CAMINA FIRLATIP YARALADI
Şüpheli, evdeki kadınlardan birini kapı camına doğru fırlatarak yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından saldırgan hakkında işlem başlatıldı.
DÖRT SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Şüphelinin dört ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtilen saldırgan, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.