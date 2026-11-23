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Romanya'da gece saatlerinde meydana gelen depremin hemen öncesinde evdeki kedilerin sergilediği hareketler dikkat çekti. Sarsıntıdan saniyeler önce hayvanların huzursuzlandığı belirtilen görüntüler, kedilerin depremleri önceden hissedip hissedemediği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Ülkede 23 Kasım gecesi kaydedilen depremlere ilişkin resmi veriler de açıklandı.

ROMANYA'DA GECE SAATLERİNDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Romanya Ulusal Yer Fiziği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (INFP) verilerine göre ülkede 22 Kasım'ı 23 Kasım'a bağlayan gece iki ayrı deprem kaydedildi.

İlk deprem, 22 Kasım saat 23.53'te ülkenin batısındaki Arad iline bağlı Cri?ana bölgesinde meydana geldi. 2,0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 4,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Arad kentinin yaklaşık 41 kilometre doğusunda olduğu açıklandı.

İkinci deprem ise 23 Kasım saat 03.38'de Vrancea sismik bölgesinde kaydedildi. 2,5 büyüklüğündeki deprem, 103,9 kilometre derinlikte meydana geldi. Merkez üssünün Foc?ani kentinin yaklaşık 39 kilometre batısında, Buzau kentinin ise 62 kilometre kuzeyinde bulunduğu bildirildi.

Romanya basınında da yer alan her iki sarsıntı, resmi kayıtlarda düşük büyüklüklü depremler olarak sınıflandırıldı.

KEDİLERİN ANİ HAREKETLERİ GECE KAMERASINA YANSIDI

Depremle ilişkilendirilerek paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, yatakta uyuyan bir kişinin çevresinde birkaç kedinin bulunduğu görülüyor. Başlangıçta sakin duran kedilerden bazılarının bir anda hareketlenmesiyle yataktaki kişi de uyanıyor. Ardından kişinin hızla yataktan kalktığı ve kedilerin bulunduğu yerden uzaklaştığı görülüyor.

Gece görüş özelliğine sahip kameranın kaydettiği bu anlar, hayvanların sarsıntılara karşı duyarlılığını yeniden tartışmaya açtı. Ancak görüntülerin tam olarak hangi deprem sırasında kaydedildiği ve kedilerin hareketleriyle sarsıntının başlangıcı arasındaki süre bağımsız olarak doğrulanamadı.

KEDİLER DEPREMİ ÖNCEDEN HİSSEDEBİLİR Mİ?

Kedilerin insanlardan farklı olarak çok hafif titreşimlere ve çevresel seslere duyarlı olması, deprem sırasında alışılmadık davranışlar sergilemelerine neden olabiliyor.

Uzmanlara göre bazı hayvanlar, insanların henüz fark etmediği ilk sismik dalgalara tepki verebilir. Ancak bu durum, kedilerin depremleri önceden güvenilir biçimde tahmin edebildiği anlamına gelmiyor. Hayvan davranışlarının tek başına deprem habercisi olduğuna ilişkin kesin bilimsel kanıt bulunmuyor.