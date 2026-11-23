Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek olan Galatasaray'a sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'tan sevindirici haber geldi.

TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKTI

Bir süredir tedavisi devam eden Senegalli sol bek, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen son taktik antrenmanında takımla birlikte çalıştı. Yapılan son kontrollerin ardından olumlu rapor alan 27 yaşındaki futbolcunun, yarınki kritik mücadelenin maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, antrenman öncesinde düzenlediği basın toplantısında takımdaki sakatlıkların son durumuna değinerek Jakobs'un kadroya girebileceğinin altını çizmişti. Victor Osimhen'in Aston Villa karşısında kesin olarak forma giyemeyeceğini açıklayan Buruk, "Osimhen yarın yok. Jakobs için ise son bir kontrol gerçekleştireceğiz. Onu yedek kulübesine alabilirsek bizim adımıza çok önemli bir kazanç olacak. Hem Osimhen'i hem de Sallai'yi gidişata göre 6 gün sonraki Beşiktaş derbisine yetiştirmeye çalışacağız. Şu an için Aston Villa maçına yetişebilecek tek aday Jakobs gibi görünüyor; antrenmana çıkabilirse kadroda yer alabilir." ifadelerini kullanmıştı.