Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

Galatasaray'ın Samsunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar yeni bir boyut kazandı. Gazeteci Tahir Kum'un aktardığına göre, Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle disipline sevk edilecek.

Ali Yiğit Buruk'un söz konusu paylaşımından dolayı hak mahrumiyeti cezasıyla karşı karşıya kalacağı ifade edildi. Henüz resmi bir disiplin kararı açıklanmadı.

BABASININ KIRMIZI KART GÖRMESİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray'ın Samsunspor ile oynadığı mücadelenin bitiş düdüğünün ardından saha içinde gerginlik yaşanmıştı. Maçın hakemleriyle yaşadığı diyalog nedeniyle önce sarı, ardından kırmızı kart gören Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesinde cezalı duruma düşmüştü.

Babasının kırmızı kart görmesinin ardından Ali Yiğit Buruk da kişisel hesabından yaptığı paylaşımla hakem yönetimine ve TFF'ye sert tepki göstermişti.

"SİZ NİYE HALA GÖREVDESİNİZ?"

Ali Yiğit Buruk, büyük yankı uyandıran paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"En güvendiğiniz hakem hapiste, MHK başkanınız hapiste, siz niye hala görevdesiniz?"

Paylaşımına "#ibrahimhacıosmanoğluistifa", "#tffistifa" ve "#Mhkistifa" etiketlerini de ekleyen Ali Yiğit Buruk, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve federasyon yönetimine istifa çağrısında bulunmuştu.