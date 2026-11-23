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İstanbul Sarıyer'de dün akşam saatlerinde görülen aslanı yakalamak için başlatılan çalışmalar yaklaşık 16 saattir sürüyor. İlk olarak yeri tespit edilen ancak gece saatlerinde ormanlık alanda izini kaybettiren aslan, termal kameralı dronlarla aranıyor. Yerleşim yerlerine yakın bölgede güvenlik çemberi oluşturulurken, jandarma bazı yolları ulaşıma kapattı.

ASLAN GECE SAATLERİNDE İZİNİ KAYBETTİRDİ

Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslan görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, dün akşam hayvanın bulunduğu alanı belirledi. Ancak aslanın gece saatlerinde ormanlık alanda yer değiştirmesi üzerine izinin kaybedildiği bildirildi.

TERMAL DRONLARLA ARAMA SÜRÜYOR

tv100 Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgilere göre ekipler, geniş bir arazide hem karadan hem de havadan arama çalışmalarına devam ediyor. Özellikle termal kameralı dronlar kullanılarak hayvanın yeniden yerinin tespit edilmesi ve güvenli şekilde yakalanması hedefleniyor.

JANDARMA BAZI YOLLARI KAPATTI

Aslanın arandığı bölgenin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Uskumruköy'de jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberi oluşturulurken, bazı yolların ulaşıma kapatıldığı görüldü. Bölgede sürdürülen çalışmalar dronla havadan da görüntülendi.

ÇEVREDEKİ VİLLALARDAN KAÇTI İDDİASI

Ekipler, aslanın kime ait olduğunu belirlemek için de çalışma yürütüyor. Hayvanın çevredeki villalardan birinde yaşayan kişiye ait olduğu öne sürülürken, bu yönde henüz kesin bir tespit yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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