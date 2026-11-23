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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile evlilik yolunda ilerliyor. 10 yıllık birlikteliklerini nikahla taçlandırmaya hazırlanan çiftin düğün heyecanı sürerken Uluğ, geleneksel kına gecesiyle evlilik öncesi özel bir kutlama gerçekleştirdi.

KIRMIZILAR İÇİNDE POZ VERDİ

Kına gecesi için kırmızı, uzun bir elbise tercih eden Derya Uluğ, saçlarına taktığı kırmızı aksesuarla da dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, elinde "Derya'mın Kınası" yazılı, tüyler ve çiçeklerle süslenmiş bir tef tutarak objektif karşısına geçti.

10 YILLIK AŞKTA MUTLU SONA DOĞRU

Müzisyen Asil Gök ile yaklaşık 10 yıldır birlikte olan Derya Uluğ, uzun soluklu ilişkisini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Daha önce nişanlanan çiftin 25 Kasım'da nikah masasına oturması bekleniyor.

Düğün öncesinde kına gecesi yapan Uluğ'un kırmızı elbisesiyle verdiği poz, evlilik hazırlıklarından paylaşılan yeni karelerden biri oldu.