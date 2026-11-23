İstanbul'daki aslan alarmı akıllara onu getirdi! Ölümden böyle kurtulmuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir aslanın görülmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları, Antalya'da yaşanan korkunç saldırıyı yeniden akıllara getirdi. Manavgat'ta hayvan parkından kaçan Zeus isimli aslanın saldırısına uğrayan Süleyman Kır, hayvanla boğuşarak hayatta kalmayı başarmıştı. Boynundan ve bacağından yaralanan Kır'ın yaşadıklarını anlattığı sözler ise olayın dehşetini gözler önüne sermişti.
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde bulunan özel bir hayvan parkındaki Zeus isimli erkek aslan, 2025 yılında kafesinden kaçmıştı. Parktan yaklaşık bir kilometre uzaklaşan hayvan, tarlasında bulunan Süleyman Kır'a saldırmıştı.
Ne olduğunu anlayamadan aslanla karşı karşıya kalan Kır, hayatta kalmak için hayvanla mücadele etmek zorunda kalmıştı.
ASLANIN BOYNUNU TUTARAK KURTULDU
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Süleyman Kır, saldırının nasıl gerçekleştiğini şu sözlerle aktarmıştı:
"Üstümde battaniye vardı. Battaniyeyi kaldırdığımda aslanın üzerime çöktüğünü gördüm. Aslanla bir süre boğuştuk"
Kır, mücadele sırasında aslanın baldırını ve boynunu ısırdığını belirterek hayvanın boynunu yakalayıp sıktığını, bunun üzerine aslanın kendisinden uzaklaştığını söylemişti.
"ALLAH'IM GÜÇ KUVVET VERDİ"
Saldırıdan yaralı kurtulan Süleyman Kır, yaşadığı mücadeleyi daha sonra şu sözlerle anlatmıştı:
"Baya bir mücadele ettim. Boynunun kıllı yerlerinden tutup boğazını gırtlakladım. Allah'ım güç kuvvet verdi."
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kır, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti.
ASLAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Saldırının ardından bölgede çalışma başlatan ekipler, hayvan parkından kaçan Zeus isimli aslanı vurarak etkisiz hale getirmişti.
İSTANBUL'DAKİ OLAY YENİDEN HATIRLATTI
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde dişi olduğu değerlendirilen bir aslanın görülmesi üzerine ekipler harekete geçti. Termal kameralı dronlarla hayvanın bulunduğu bölge tespit edilirken, vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.
İstanbul'daki gelişmeler, Antalya'da aslan saldırısından sağ kurtulan Süleyman Kır'ın yaşadığı mücadeleyi yeniden hatırlattı.