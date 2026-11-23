Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde bir vatandaşın aslan gördüğünü bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. İhbarın ardından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit edildi. Bölgeye jandarma, emniyet, zabıta ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edilirken, çevrede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

İŞTE SAATLERDİR ARANAN ASLANIN EN NET GÖRÜNTÜSÜ

Sarıyer Uskumruköy'de görülen aslana ait olduğu belirtilen yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Bölgede yaşayan bir vatandaşın gönderdiği fotoğrafın ışık ve parlaklık ayarlarının artırılmasıyla hayvanın daha belirgin hale geldiği görüldü. Söz konusu fotoğraf, saatlerdir aranan aslana ait en net görüntü olarak paylaşıldı.

TERMAL KAMERALI DRONLARLA YERİ TESPİT EDİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Zekeriyaköy Jandarma Karakoluna ulaşan ihbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. İlk incelemelerde herhangi bir hayvana rastlanmaması üzerine arama çalışmaları genişletildi. Termal kameralı ekiplerin de katıldığı taramalar sonucunda hayvanın bulunduğu alan belirlendi. Uzman veterinerlerin hazır bulunduğu ekiplerin yakalama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

VALİLİK: SAĞ OLARAK YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi. Çalışmaların Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldüğü belirtildi.

MUHTAR: YAKALANMASINI BEKLİYORUZ

Uskumruköy Mahallesi Muhtarı Şeyda Üst, hayvanın bulunduğu alanın belirlendiğini ifade ederek, "Mahallemizde bir aslan görüldü. Bütün ekipler burada zaten. Aslanın bulunduğu yer belli. Isıya duyarlı dronlarla yeri tespit edildi. Şu an yakalanmasını bekliyoruz. Vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldı" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

İlgili Haberler