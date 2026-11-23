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ABD'de düzenlenen bir müzayedede gerçekleşen sıra dışı satış dikkat çekti. Ülkenin ilk başkanı George Washington'a ait olduğu belirtilen bir tutam saç, açık artırmada 4 bin dolara (yaklaşık 3 bin 58 sterlin) alıcı buldu. Richmond Auctions tarafından satışa çıkarılan tarihi hatıranın yıllarca bir aile tarafından özenle saklandığı ortaya çıktı. Yeni sahibinin kimliği ise açıklanmadı.

BİR TUTAM SAÇA 4 BİN DOLAR ÖDEDİLER

Richmond Auctions tarafından düzenlenen müzayedede, George Washington'a ait olduğu belirtilen saç tutamı koleksiyoncuların karşısına çıkarıldı. Çerçeve içerisinde muhafaza edilen tarihi parça, açık artırmanın sonunda 4 bin dolara satıldı.

Saç tutamının geçmişinin, Washington'ın hayatının son döneminde kendisini evinde ağırlayan John Gadsby'ye dayandığı belirtildi. Gadsby'nin uzun yıllar sakladığı hatıra, sonraki nesillere aktarılarak günümüze kadar ulaştı.

227 YILLIK HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Virginia eyaletinin Alexandria kentinde yaşayan John Gadsby, George Washington'ı 1798 ve 1799 yıllarında doğum günü kutlamalarında ağırladı. İkili arasındaki yakınlık, ABD'nin ilk başkanının ölümünden sonra da aile içinde saklanan tarihi bir hatıraya dönüştü.

Gadsby'nin torunu Julia Ten Eyck McBlair, 1928 yılında yaptığı açıklamada dedesinin Washington'a ait saç tutamını aralarındaki dostluk nedeniyle muhafaza ettiğini anlattı.

McBlair, çocukluğundan itibaren bu tarihi parçayı aile evinde gördüğünü ve saç tutamının Washington'ın portresinin altında asılı durduğunu belirtti.

Müzayede şirketinin verdiği bilgilere göre saç tutamı, daha sonra Gadsby ailesinin soyundan gelen bir kişiden koleksiyoncu John K. Lattimer tarafından satın alındı. Yıllarca el değiştiren hatıra, son olarak yeniden açık artırmaya çıkarıldı.

DAHA ÖNCE ÜÇ SAÇ TELİNE 40 BİN DOLAR ÖDENMİŞTİ

George Washington'a ait olduğu düşünülen saç örnekleri, geçmişte de yüksek fiyatlarla satıldı. 2021 yılında düzenlenen bir müzayedede, Washington'ın ölümüne yakın bir tarihte veya ölümünden sonra alındığı değerlendirilen üç saç teli, bir madalyon içerisinde yaklaşık 40 bin dolara alıcı buldu.

ABD'nin ilk başkanına ait saç örneklerinin bir kısmı ise müzelerde korunuyor. Washington'ın eski ikametgahı Mount Vernon'daki müze koleksiyonunda en az 50 saç örneğinin bulunduğu belirtiliyor.

1799 yılında hayatını kaybeden George Washington'ın ölümünün üzerinden 227 yıl geçmesine rağmen kendisine ait olduğu belirtilen kişisel eşyalar ve hatıralar, koleksiyoncuların ilgisini çekmeye devam ediyor.