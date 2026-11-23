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Milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında geçerli olacak asgari ücrete çevrilirken Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, ücretlerin belirlenme yönteminin değiştirilmesini istedi.

TGSD'nin kasım ayında yayımladığı "Sarmalın Kırılma Noktası" başlıklı ekonomi raporunda, asgari ücretin yılda bir kez artırılmasının yüksek enflasyonun etkilerini sonraki döneme taşıdığı savunuldu. Bu nedenle ücretlerin altı aylık dönemler halinde yeniden belirlenmesi önerildi.

OCAKTA YÜZDE 18,3, TEMMUZDA YÜZDE 8,7 ZAM

Ekonomim'de yer alan habere göre TGSD, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2027 yılı için yüzde 21 olarak esas alınan enflasyon hedefi üzerinden yeni bir model hazırladı.

Raporda yılın ilk altı ayı için yüzde 11,3, ikinci altı ayı için ise yüzde 8,7 enflasyon öngörüldü. Çalışanların 2026 yılında yaşadığı alım gücü kaybı da dikkate alınarak ocak ayında yüzde 18,3, temmuz ayında ise yüzde 8,7 oranında zam yapılması teklif edildi.

Enflasyonun yüzde 24,3 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda ikinci zam oranının yüzde 10,4'e yükseltilmesi önerildi.

ÇALIŞANLARIN ALIM GÜCÜ YÜZDE 6,3 ARTABİLİR

Derneğin hesaplamalarına göre iki aşamalı zam modeliyle çalışanların yıllık ortalama alım gücü korunabilecek. Yıl sonunda ise alım gücünde yüzde 6,3 oranında artış sağlanabileceği öngörülüyor.

TGSD, ücret artışlarının enflasyon beklentileriyle uyumlu biçimde belirlenmesinin hem çalışanların gelirlerini koruyacağını hem de işverenlerin maliyetlerini daha öngörülebilir hale getireceğini savundu.

ENFLASYON İÇİN FARKLI SENARYOLAR HESAPLANDI

Raporda döviz kuru politikası ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki olası etkileri de incelendi. TGSD, değerlendirdiği senaryoların hiçbirinde 2027 yılı için esas alınan yüzde 21'lik enflasyon hedefine ulaşılamadığını belirtti.

Türk lirasının reel değer kazanmaya devam ettiği senaryoda, asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde yıl sonu enflasyonunun yüzde 23,4 olacağı hesaplandı. Zam oranının yüzde 25'e çıkması durumunda enflasyonun yüzde 24,3'e, yüzde 30'a yükselmesi halinde ise yüzde 25,3'e ulaşabileceği öngörüldü.

Türk lirasının reel değer kazanmadığı senaryoda ise aynı zam oranlarına karşılık enflasyon tahminleri sırasıyla yüzde 28, yüzde 29,2 ve yüzde 30,4 olarak hesaplandı.

İŞVERENLER İÇİN DESTEK TALEBİ

TGSD, çalışanların alım gücünün korunmasının yanı sıra işverenlerin üzerindeki maliyet baskısının azaltılması gerektiğini de vurguladı.

Bu kapsamda SGK prim desteğinin artırılması, gelir ve damga vergisi istisnalarının genişletilmesi ve emek yoğun sektörlerde çalışan başına verilen aylık 3 bin 500 TL desteğin sürdürülmesi istendi.

Dernek ayrıca söz konusu desteğin 2027 yılında en az asgari ücret artışı oranında yükseltilmesini, ihracatçılara sağlanan döviz dönüşüm desteğinin yüzde 10'a çıkarılmasını ve Eximbank finansmanının genişletilmesini önerdi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi