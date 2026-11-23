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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün akşam saatlerinde görülen ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanı yakalamak için başlatılan çalışmalar 12 saati geride bıraktı. Termal kameralarla ormanlık alanda yeri tespit edilen hayvanın uyuşturucu iğneyle yakalanması için uzun süre çaba harcandı ancak sonuç alınamadı. Gece saatlerinde termal kameralardan kaybolan hayvanın yeniden bulunması için çalışmalar sürerken, aslanla karşılaştığını söyleyen bir vatandaş yaşadığı korku dolu anları anlattı. Mahalle muhtarı ise hayvanın bir evde beslendiğini düşündüğünü söyledi.

12 SAATLİK ARAMADA HENÜZ SONUÇ ALINAMADI

Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı saat 18.00 sıralarında bir vatandaşın aslan gördüğünü bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın görüntülere yansıdığı belirlendi.

İhbarın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Ormanlık alanda termal kameralarla yapılan taramalarda hayvanın yeri tespit edildi. Uzman ekipler, hayvanı zarar vermeden yakalamak amacıyla uyuşturucu iğne kullanarak müdahale etmeye çalıştı. Ancak uzun süren çalışmalara rağmen hayvanın henüz uyuşturulamadığı öğrenildi.

TERMAL KAMERALARDAN KAYBOLDU

Gece boyunca devam eden arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce termal kameralarla yeri belirlenen hayvanın gece saatleri itibarıyla kameralarda görülemediği ve gözden kaybolduğu belirtildi.

Ekipler, hayvanın yeniden tespit edilmesi için ormanlık alan ve çevresinde çalışmalarını sürdürürken, arama yapılan bölge havadan da görüntülendi. Yetkililer, hayvanın yerleşim alanlarına yakın olması nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı.

"ARABAYLA GEZERKEN BİR ANDA ÖNÜME ATLADI"

Aslanı gördüğünü ve yerini güvenlik güçlerine bildirdiğini söyleyen Arda Koç, yaşadığı anları anlattı.

İlk ihbarı duyduktan sonra hayvanı aramak için otomobiliyle dışarı çıktığını belirten Koç, "Olayı ilk duyduktan sonra aracımla ben de aslanı aramaya çıktım. Hani bir görürüm umuduyla arabamı alıp dışarı çıktım gezinmeye. Bölgede yaşayan fazlasıyla halk var, çoluk çocuk geziyor buralarda." dedi.

Hayvanla beklenmedik bir anda karşılaştığını söyleyen Koç, "Arabayla gezerken bir anda önüme atladı. Başta bir korktum. Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim. 5 dakika sonra son görülen konumdaydık." ifadelerini kullandı.

MUHTAR ŞEYDA ÜST: 22 YILDIR İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM

Uskumruköy Mahallesi Muhtarı Şeyda Üst de yaşananlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bölgede uzun yıllardır yaşadığını belirten Üst, daha önce farklı hayvanların yakalanması için yürütülen çalışmalara katıldığını anlatarak, "22 yıldır burada oturuyorum, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Maymun operasyonuna gittim, yılan operasyonuna gittim, ilk defa aslanla karşılaşıyorum." dedi.

"KESİNLİKLE BİRİNİN EVİNDE BESLEDİĞİ HAYVANDI"

Hayvanın nereden geldiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan muhtar Üst, bölgedeki müstakil evlere dikkat çekti.

Üst, "Bazı ihbarlar var. Burası yüksek gelir grubunun yaşadığı, müstakil evlerin bulunduğu bir yer." ifadelerini kullandı.

Hayvanın bir evde beslenirken kaçtığını düşündüğünü belirten Üst, "Kolluk kuvvetleri gerekeni yapacak. Yasal olarak kimse aslan besleyemez. Kesinlikle birinin evinde beslediği hayvandı. Hayvan kaçtı, evcil bir hayvan." diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI DA EVDE BESLENMİŞ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, bölgede daha önce de evde aslan beslendiğine ilişkin haberlerin basına yansıdığını hatırlattı.

2020 yılında benzer bir durumun yaşandığına ilişkin haberleri anımsatan Aksu, "Bunun da yine evde beslenilmiş olabileceğine dair görüşler. Ama bunların kesinliği yok henüz." ifadelerini kullandı.

Aksu ayrıca hayvanın türüne ilişkin kesin bir değerlendirme yapılmadığını belirterek, "Dişi bir aslana benziyor ama başka bir hayvan da olabilir. Yaban bir hayvan olduğu kesin." dedi.

VALİLİK: SAĞ OLARAK YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

İstanbul Valiliği, olayın ardından yaptığı açıklamada Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan hayvanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, "Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Hayvanın zarar görmeden yakalanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili birimlerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

VATANDAŞLARA EVLERİNDEN ÇIKMAMALARI UYARISI

Hayvanın Uskumruköy Mahallesi'nin merkezine yakın bir bölgede görülmesi üzerine çevrede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, "Bu bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olması önemli. Sokağa çıkmamalarında yarar var. Uskumruköy'ün merkezine çok yakın bir mesafede." diyerek bölge sakinlerini uyardı.

Jandarma ekipleri de vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Hayvanın henüz yakalanmadığı, yeniden yerinin belirlenmesi için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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