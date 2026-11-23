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İstanbul Sarıyer'de ekiplerin yakalamak için seferber olduğu dişi aslana ait olduğu öne sürülen yeni bir görüntü paylaşıldı. Bölge sakinlerinden gelen görüntünün, aslanın sabah saat 05.00 sıralarında tespit edildiği alandan uzaklaşmadan hemen önce kaydedildiği iddia edildi. Görüntüde, aslan olduğu belirtilen hayvanın gece karanlığında yol kenarındaki ağaçlık alanda yürüdüğü görülüyor.

SABAH 05.00 SIRALARINDA BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde görülen dişi aslanın yakalanması için başlatılan arama çalışmaları devam ederken, bölgeden yeni görüntüler gelmeye başladı.

Mahalle sakinleri tarafından paylaşılan son görüntünün, aslanın sabah saat 05.00 sıralarında bulunduğu alandan uzaklaşmasından hemen önce çekildiği öne sürüldü.

Gece saatlerinde kaydedilen görüntüde, aslan olduğu belirtilen hayvanın yerleşim alanlarına yakın bir yolun kenarında, ağaçların arasında ilerlediği görülüyor.

SON GÖRÜNTÜSÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın, firari aslanın bölgeden ayrılmadan önce kaydedilen son görüntüsü olduğu iddia edildi.

Ancak fotoğrafın tam olarak hangi saatte çekildiği ve hayvanın son görüldüğü noktayı gösterip göstermediği henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Görüntünün ortaya çıkması, aslanın hangi yöne ilerlediği ve şu anda nerede bulunduğu sorularını yeniden gündeme getirdi.

EKİPLER ASLANIN İZİNİ SÜRÜYOR

Dişi aslanın güvenlik kameralarına yansımasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı.

Yerleşim alanlarına yakın ormanlık bölgede aramalar sürerken, hayvanın henüz yakalanamaması çevrede yaşayan vatandaşların endişesini artırdı.

Bölge sakinlerinden gelen yeni görüntüler de aslanın hareketlerinin belirlenmesi açısından önem taşıyor. Ekiplerin hayvanı güvenli şekilde yakalamak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

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