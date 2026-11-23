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Bakan Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1.170 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Sözleşmeli personel alımı için başvurular 7-11 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

JANDARMAYA 9 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI

Personel alımının diğer ayağını ise Jandarma Genel Komutanlığı oluşturuyor. Jandarma teşkilatında görevlendirilmek üzere 9 bin uzman erbaş alınacak.

Uzman erbaş alımı için başvurular 23 Kasım-7 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını Jandarma Genel Komutanlığının personel temin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ADRESLERİ BELLİ OLDU

İki ayrı alım için başvuru tarihleri ve adresleri şöyle:

- 1.170 sözleşmeli personel: 7-11 Aralık 2026, e-Devlet üzerinden.

- 9 bin uzman erbaş: 23 Kasım-7 Aralık 2026, Jandarma Personel Temin üzerinden.

BAKAN ÇİFTÇİ: 10 BİN 170 YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZLA GÜÇLENİYORUZ

Bakan Çiftçi, duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

"Büyük İçişleri ailemiz 10 bin 170 yeni çalışma arkadaşımızla güçleniyor! Milletimizin huzuru, vatanımızın güvenliği ve devletimizin bekası için gece gündüz demeden görev yapan büyük İçişleri ailemizi yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçlendiriyoruz."

Çiftçi, açıklamasını "Hayırlı olsun" mesajıyla tamamladı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi