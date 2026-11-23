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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslanın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit etti.

ASLANIN SAHİBİ İRAN VATANDAŞI İDDİASI

Arama çalışmaları sürerken aslanın kime ait olduğuna ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Hayvanın bölgede yaşayan İran vatandaşı bir kişi tarafından beslendiği ve bahçe ile kafes temizliği sırasında kaçtığı ileri sürüldü. Söz konusu iddia henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aslanın görülmesi ve sahibinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı. Hayvanın hangi koşullarda beslendiği ve bulunduğu yerden nasıl kaçtığı araştırılıyor.

70 PERSONEL VE 7 DRONLA ARANIYOR

Bölgede jandarma, zabıta ve Milli Parklar ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 70 personel görev yapıyor. Arama çalışmalarına havadan 7 dronla destek veriliyor.

Ekiplerin özellikle Uskumruköy Buket Evleri girişi, Uskumruköy Beton Santrali, Gümüşdere Ayazma Çayırı, Belgrad Ormanı girişi ve Bahçeköy Su Deposu çevresinde yoğunlaştığı öğrenildi.

BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Aslanın yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda bulunabileceği değerlendirilirken, Uskumruköy'de güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri bazı yolları ulaşıma kapattı.

NTV muhabiri Osman Terkan, saat 12.00 itibarıyla bölgeden yaptığı aktarımda arama yapılacak alanın belirlendiğini ancak geniş bir bölgeyi kapsadığını söyledi. Terkan, "Henüz bir ize rastlanmış değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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