Firari aslanın sırrı çözülüyor! Sahibine ilişkin çarpıcı iddiaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sarıyer'de dün akşam saatlerinde görülen dişi aslanı yakalamak için başlatılan çalışmalar sürerken, hayvanın sahibine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Firari aslanın Uskumruköy'de yaşayan İran vatandaşı bir kişiye ait olduğu ve kafes temizliği sırasında kaçtığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaklaşık 70 personel ve 7 dronla bölgede arama çalışmaları yürütülüyor.
- Sarıyer Uskumruköy'de görülen dişi aslanın yakalanması için yaklaşık 70 personel ve 7 dronla arama çalışmaları sürüyor.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aslanın sahibinin belirlenmesi ve kaçış koşullarının araştırılması için soruşturma başlattı.
- Aslanın bölgede yaşayan İran vatandaşı bir kişi tarafından beslendiği ve bahçe ile kafes temizliği sırasında kaçtığı iddia edildi; iddia resmi makamlarca doğrulanmadı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslanın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit etti.
ASLANIN SAHİBİ İRAN VATANDAŞI İDDİASI
Arama çalışmaları sürerken aslanın kime ait olduğuna ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Hayvanın bölgede yaşayan İran vatandaşı bir kişi tarafından beslendiği ve bahçe ile kafes temizliği sırasında kaçtığı ileri sürüldü. Söz konusu iddia henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aslanın görülmesi ve sahibinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı. Hayvanın hangi koşullarda beslendiği ve bulunduğu yerden nasıl kaçtığı araştırılıyor.
70 PERSONEL VE 7 DRONLA ARANIYOR
Bölgede jandarma, zabıta ve Milli Parklar ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 70 personel görev yapıyor. Arama çalışmalarına havadan 7 dronla destek veriliyor.
Ekiplerin özellikle Uskumruköy Buket Evleri girişi, Uskumruköy Beton Santrali, Gümüşdere Ayazma Çayırı, Belgrad Ormanı girişi ve Bahçeköy Su Deposu çevresinde yoğunlaştığı öğrenildi.
BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI
Aslanın yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda bulunabileceği değerlendirilirken, Uskumruköy'de güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri bazı yolları ulaşıma kapattı.
NTV muhabiri Osman Terkan, saat 12.00 itibarıyla bölgeden yaptığı aktarımda arama yapılacak alanın belirlendiğini ancak geniş bir bölgeyi kapsadığını söyledi. Terkan, "Henüz bir ize rastlanmış değil." ifadelerini kullandı.