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İstanbul'un yoğun güzergahlarından TEM Otoyolu'nun Seyrantepe kesiminde trafik akışını rahatlatmak için şerit düzenlemesi yapıldı. Okmeydanı Bağlantı Yolu'ndan TEM'e katılım noktası ile Seyrantepe geçişinde, Ankara ve Edirne yönlerinde 3 olan şerit sayısı 4'e çıkarıldı. Yeni şeritte bazı bölümlerde sollama yasağı uygulanacak.

EDS KAMERALARI SÖKÜLDÜ

Emniyet şeritlerinin normal trafik şeridine dahil edilmesiyle birlikte bölgedeki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameraları da kaldırıldı. Böylece yeni şeridi kullanan sürücülere emniyet şeridi ihlali gerekçesiyle ceza uygulanmayacak. Düzenlemenin 5 Kasım'da yürürlüğe girdiği belirtildi.

TRAFİK VE YAKIT TASARRUFU HEDEFLENİYOR

TEM Gaziosmanpaşa Kavşağı ile Seyrantepe Kavşağı arasındaki düzenlemeyle araç yoğunluğunun azaltılması, trafik akışının hızlandırılması ve sürücülerin yolda geçirdiği sürenin kısaltılması amaçlanıyor. Uygulamayla yakıt tüketiminin de azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi