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Kadının giydiği elbiseleri eşine göstererek yorumlarını aldığı video, sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar, kadını hedef alan yorumlar yaptı.

"DAVA AÇACAĞIM" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan kadın, X platformunda kendisini hedef alan kullanıcıları tespit ettiğini ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

"KADIN CİNAYETLERİ, TACİZLER, TECAVÜZLER FAZLA"

Kendisine yönelik yorumlara sert tepki gösteren kadın, "Bu şeref yoksunu iğrenç insanlar yüzünden bugün ülkemizde kadın cinayetleri, tacizler, tecavüzler fazla zaten..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi