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İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Hull City ile Brighton karşı karşıya geldi. Uzun süre golsüz devam eden mücadelede ev sahibi ekip, Oliver McBurnie'nin 90+2 ve 90+5. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmanın ardından stadyum dışında kendisini bekleyen taraftarlarla bir araya geldi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARDAN FERDİ'YE SÜRPRİZ SORU

Maçın ardından taraftarlara imza veren Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçeli bir futbolseverin sorusuyla karşılaştı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde taraftarın, "Ferdi, Fenerbahçeliler seni çok özledi. Sen özlemedin mi bizi?" diye seslendiği duyuldu. Milli futbolcu ise soruya gülümseyerek "Evet özledim" yanıtını verdi.

İKİ KELİMELİK YANITI DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere'de kariyerine devam eden Ferdi Kadıoğlu'nun eski takımına yönelik soruya verdiği samimi yanıt, karşılaşmanın ardından dikkat çeken anlardan biri oldu. Milli futbolcunun taraftarla yaşadığı kısa diyalog amatör kameraya yansırken, Ferdi'nin Fenerbahçe'yi özlediğini dile getirmesi sarı-lacivertli futbolseverler açısından anlamlı bir mesaj oldu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi