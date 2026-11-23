Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda 2027 yılına ilişkin ekonomik düzenlemeler değerlendirilirken, emekli maaşlarına yapılması planlanan iyileştirmeler öncelikli başlıklar arasında yer alacak.

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın aralık ayında tamamlanması hedefleniyor. Enflasyon zammına ek olarak refah payı ve seyyanen artış seçeneklerinin değerlendirildiği çalışmada, emeklilerin prim gün sayısı, hizmet süresi ve yaş kriterleri belirleyici olacak.

İLK FORMÜL: PRİM GÜNÜNE GÖRE KADEMELİ REFAH PAYI

Masadaki ilk formül, yaklaşık 17,8 milyon emekliye enflasyon farkına ek olarak prim gün sayısı ve yaşa göre kademeli refah payı verilmesini öngörüyor. Bu kapsamda prim ödeme sürelerine göre farklı basamaklar oluşturulması değerlendiriliyor.

Planlanan sistemde prim gün sayısının 3 bin 600'ün altında, 3 bin 600-5 bin 400, 5 bin 400-7 bin 200, 7 bin 200-9 bin ve 9 binin üzerinde olması şeklinde beş ayrı kademe oluşturulabileceği belirtiliyor. Böylece daha uzun süre prim ödeyen emeklilere daha yüksek tutarda ek ödeme yapılması hedefleniyor.

İKİNCİ FORMÜL: 40 BİN TL'NİN ALTINDA MAAŞ ALANLARA REFAH PAYI VE EK ZAM

Masadaki ikinci formül, 40 bin TL'nin altında aylık alan yaklaşık 12 milyon 859 bin emekliye yönelik özel bir iyileştirmeyi kapsıyor. Bu seçenekte, enflasyon zammına ek olarak prim gün sayısı ve yaş kriterlerine göre refah payı verilmesi ve 5 bin TL'ye kadar seyyanen artış yapılması değerlendiriliyor. Böylece düşük maaş alan emeklilerin gelirlerinin artırılması, prim ödeme sürelerine bağlı aylık farklılıklarının ise korunması hedefleniyor. Düzenlemenin kapsamı ve uygulanacak tutarlar henüz kesinleşmedi.

DÜŞÜK KÖK AYLIKLAR VE 65 YAŞ ÜSTÜ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Çalışmalarda, en düşük emekli maaşı alan yaklaşık 5,1 milyon kişi ile 65 yaş üzerindeki emeklilerin durumunun da ele alındığı belirtiliyor. Özellikle kök aylığı 15 bin TL'nin altında bulunan yaklaşık 200 bin emekliye yönelik ek iyileştirme seçenekleri üzerinde duruluyor.

Bunun yanı sıra Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara kira, elektrik, doğal gaz, barınma ve gıda desteği sağlanmasına yönelik hazırlıklar da sürüyor. Desteklerin belirlenmesinde hane geliri, yaşam koşulları ve sosyal yardım verilerinin esas alınması planlanıyor.

2027 ASGARİ ÜCRETİ DE KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

Kabine'nin ekonomi gündemindeki bir diğer önemli başlık ise 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret. Aralık ayında başlaması beklenen görüşmeler öncesinde enflasyon tahminleri, çalışanların alım gücü ve işverenlerin maliyetleri değerlendirilecek.

FKB'nin yüzde 29,79'luk yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplamada, net 28 bin 75 TL olan asgari ücretin 36 bin 439 TL'ye yükselebileceği öngörülüyor. Ancak bu rakam resmi bir teklif veya kesinleşmiş zam oranı niteliği taşımıyor.

FON SORUŞTURMASI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ GÜNDEMDE

Kabine toplantısında sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmasındaki gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında alınan tedbirler, yatırımcıların korunması ve piyasa güvenliğine yönelik çalışmalar ele alınacak.

Güvenlik başlığında ise Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve atılması planlanan adımlar görüşülecek. Antalya'daki COP31 zirvesinin sonuçları, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran gerilimi ve Gazze'deki gelişmeler de dış politika gündeminde yer alacak.