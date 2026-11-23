Amed Sportif Faaliyetler'de Mbaye Diagne'nin milli maç arasının ardından takım antrenmanlarına katılmaması tartışma yarattı. Kulüp yönetimi, deneyimli futbolcunun izinsiz şekilde antrenmanlara katılmadığını belirterek konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Yeşil-kırmızılı kulüp, milli ara nedeniyle futbolculara verilen iznin 12 Kasım'da sona erdiğini ancak Diagne'nin 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen antrenmanlarda yer almadığını duyurdu.

KULÜP NOTER TESPİTİ YAPTIRDI

Amedspor yönetimi, Diagne'nin antrenmanlara katılmadığı günlerin tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alındığını bildirdi.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Milli maç arası nedeniyle takımımıza verilen izin 12 Kasım tarihinde sona ermiş olmasına rağmen futbolcumuzun 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerindeki antrenmanlara katılmadığı, kulübümüz tarafından tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda futbolcumuza 18 Kasım tarihinde gönderilen ihtarnameyle, 72 saat içerisinde yazılı savunmasını sunması ve en geç 19 Kasım tarihinde Diyarbakır'da hazır bulunarak takım çalışmalarına katılması talep edilmiştir."

DIAGNE SAĞLIK RAPORU SUNDU

Amedspor, Diagne'nin kendisine bildirilen tarihte takıma katılmadığını, avukatı aracılığıyla gönderdiği savunmada ise sağlık raporu aldığını ve 22 Kasım'da Diyarbakır'a döneceğini belirtti. Kulüp, futbolcunun sunduğu savunma ve sağlık raporunun ilgili mevzuat ile sözleşme yükümlülükleri kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. İnceleme sonucunda gerekli görülmesi halinde Diagne hakkında işlem yapılabileceği bildirildi.

DIAGNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ: YALANCISINIZ

Kulübün açıklamasının ardından Mbaye Diagne'den sert bir yanıt geldi. Senegalli golcü, Amedspor yönetimine yönelik ağır suçlamalarda bulunarak uzun süredir maaşını alamadığını öne sürdü.

Diagne, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"5 ay boyunca maaş almadan oynadım. Tek kelime etmedim. Her zaman mümkün olduğunca size yardım ettim. Her şeyi kalbimle yaptım. Şimdi Süper Lig'desiniz diye hepiniz uyanıklık yapmaya çalışıyorsunuz. Ben kendimle gurur duyuyorum. Beni bugünden itibaren kaybettiniz. Bir taraftar olarak, bir oyuncu ve kardeş olarak kaybettiniz. Bana ne kadar borcunuz olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ancak dışarıdaki kimse içeride neler döndüğünü bilmiyor. Yalancısınız. Taraftarın önüne beni atmak istiyorsunuz."

"ADIMIN LEKELENMESİNE ASLA İZİN VERMEM"

Amedspor'a büyük emek verdiğini savunan Diagne, kulüple yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi. Deneyimli futbolcu, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Ben bütün gerçekleri biliyorum. Ben Amedspor'a ruhumu ve tecrübemi verdim. Taraftarlar, takıma, arkadaşlarıma, kulübüme karşı hep iyi oldum. Şimdi bana yalancı diyorsunuz. Ben buradan ayrıldığım zaman başım dik ayrılacağım. Çünkü Amedspor mutlu olduğunda ben de hep mutlu oldum. Ancak adımın lekelenmesine asla izin vermem."

GÖZLER AMEDSPOR YÖNETİMİNDE

Mbaye Diagne'nin açıklamalarının ardından gözler Amedspor yönetimine çevrildi. Kulüp, futbolcunun savunmasının incelendiğini ve gerekli görülmesi halinde işlem yapılacağını duyururken Diagne'nin maaş alacaklarıyla ilgili suçlamalarına ilişkin paylaşılan metinde herhangi bir yanıt bulunmuyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi