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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan dişi aslanın yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Termal kameralarla bulunduğu bölge tespit edilen ancak daha sonra gözden kaybolan hayvan için jandarma, polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile belediye ekipleri seferber oldu. İstanbul Valiliği vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarırken, aslanla karşılaşılması halinde nasıl davranılması gerektiği de önem kazandı.

TERMAL KAMERAYLA TESPİT EDİLDİ, ARDINDAN İZİNİ KAYBETTİRDİ

Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında güvenlik kameralarına yansıyan dişi aslan, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmasına neden oldu.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, ormanlık alanda termal kameralı dronlarla tarama gerçekleştirdi. Hayvanın bulunduğu bölge tespit edilmesine rağmen gece saatlerinde yeniden gözden kaybolduğu bildirildi. Son haberlerde, aslanın henüz yakalanamadığı ve ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

JANDARMA VATANDAŞLARI UYARDI

İstanbul Valiliği, arama çalışmalarının Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Valilik, hayvanın sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini bildirirken, jandarma ekipleri de bölgede yaşayan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ise hayvanın çok hızlı hareket ettiğini ve sürekli yer değiştirdiğini belirterek vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında aslanın kime ait olduğu, nereden geldiği ve bölgeye nasıl ulaştığı araştırılıyor. Hayvanın sahibinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

ASLANLA KARŞILAŞIRSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Sarıyer'deki arama çalışmaları sürerken, vatandaşların olası bir karşılaşmada nasıl hareket etmesi gerektiği de önem taşıyor. Büyük yırtıcı kedilerle karşılaşmalarda önerilen temel güvenlik önlemleri şöyle:

- Koşmayın: Ani hareketlerle kaçmaya çalışmayın. Koşmak hayvanın takip etme içgüdüsünü tetikleyebilir.

- Sırtınızı dönmeyin: Hayvanı görüş alanınızda tutun ve hareketlerini takip edin.

- Yavaşça uzaklaşın: Güvenliyse yüzünüz hayvana dönük şekilde mesafeyi artırın.

- Kendinizi büyük gösterin: Hayvan yaklaşırsa dik durun, kollarınızı kaldırarak daha büyük görünmeye çalışın.

- Aslanı köşeye sıkıştırmayın: Hayvana yaklaşmayın ve uzaklaşabileceği bir alan bırakın.

- Yavrulara yaklaşmayın: Özellikle yavruların yakınında bulunan bir aslana müdahale etmeye çalışmayın.

Bu öneriler büyük ölçüde puma gibi yırtıcı kediler için yayımlanan resmi güvenlik rehberleriyle örtüşüyor. Her karşılaşmanın koşulları farklı olabileceğinden öncelik, yetkililerin uyarılarına uymak ve hayvanın bulunduğu bölgeden uzak durmak olmalı.

ASLANI GÖRENLERİN 112'Yİ ARAMASI GEREKİYOR

Yetkililerin uyarılarına rağmen aslanla karşılaşılması halinde vatandaşların hayvana yaklaşmaması, görüntü çekmek amacıyla peşinden gitmemesi ve güvenli bir noktaya ulaştıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi gerekiyor.

Bölgede yaşayanların, hayvan yakalanana kadar gereksiz yere dışarı çıkmaması ve özellikle çocuklarını gözetim altında tutması önem taşıyor.