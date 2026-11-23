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İstanbul Sarıyer'de günlerdir aranan aslan, bu kez Yeşilçam'ın unutulmaz komedi sahnelerinden biriyle gündeme geldi. Aslanın bulunması için ekiplerin çalışmaları sürerken vatandaşlar, Şener Şen'in 1978 yapımı Neşeli Günler filminde canlandırdığı Ziya karakterinin meşhur aslan avı hikayesini hatırladı.

ŞENER ŞEN'İN EFSANE SAHNESİ YENİDEN HATIRLANDI

Filmde Şener Şen'in canlandırdığı Ziya karakteri, arkadaşlarına başından geçen aslan avı hikayesini anlatıyordu. Gittikçe abarttığı hikayesinde aslanla karşı karşıya geldiğini, tüfeğindeki mermilerin bittiğini ve sonunda çakısıyla hayvanın üzerine atladığını söylüyordu.

Ziya'nın anlattıklarına inanmayan Münir Özkul'un canlandırdığı karakter ise meşhur "Atma Ziya!" sözleriyle karşılık veriyordu. Türk sinemasının unutulmaz sahneleri arasında yer alan bu diyalog, Sarıyer'de yaşanan aslan olayının ardından yeniden hatırlandı.

"BAKALIM ZİYALAR NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK"

Kayıp aslanla ilgili gelişmeler konuşulurken filmden alınan sahne de yeniden dolaşıma girdi. Görüntüyü paylaşanlar, "Bakalım Ziyalar ne zaman ortaya çıkacak" yorumuyla Yeşilçam'ın efsane karakterine gönderme yaptı.

Sarıyer'de gerçek bir aslanın aranmasıyla filmdeki abartılı av hikayesinin bir araya gelmesi, nostaljik ve mizahi yorumları beraberinde getirdi.

ATMA ZİYA'NIN HİKAYESİ YILLAR SONRA YİNE GÜLDÜRDÜ

Aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasında yer etmeyi başaran Neşeli Günler, unutulmaz replikleriyle Türk sinemasının sevilen yapımları arasında bulunuyor. Şener Şen'in hayat verdiği Ziya karakteri de özellikle aslan avı hikayesiyle hatırlanmaya devam ediyor.

Bu kez Sarıyer'deki aslan arayışı, sinema tarihinin unutulmaz "Atma Ziya" sahnesini yeniden akıllara getirdi.