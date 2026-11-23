Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada sürecin hukuki zemininin oluşturulması çağrısının yanı sıra Öcalan'ın mesajına da yer verildi.

YENİ MEKANA GEÇİŞ "OLUMLU GELİŞME" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Heyet, Öcalan'ın geçtiğimiz ay cezaevi yapısı içerisinde yeni inşa edilen mekana geçtiğini gözlemlediklerini belirterek bunun çalışma ve yaşam koşulları açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Açıklamada, Öcalan'ın "Türk ve Kürt tarihsel birlikteliğine ve barışına yönelik iki yıllık büyük çalışmasını" basına ve kamuoyuna bizzat aktarabileceği iletişim imkanlarının oluşturulması talep edildi.

"ÇERÇEVE YASA KAPSAMINDAKİ KURULLAR İŞLERLİK KAZANMALI"

Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin mevcut evresinde çerçeve yasa kapsamındaki kurulların işlerlik kazanması ve hukuki zeminin oluşturulması gerektiğini vurgulayan heyet, Öcalan'ın bu aşamada "Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü" olarak çalışmalarını derinleştirerek sürdürme kararlılığında olduğunu kaydetti.

"BİR EŞİKTEYİZ"

Açıklamada özetlenen değerlendirmelerinde Öcalan, Cumhuriyet tarihinde dönüm noktası oluşturacak bir eşikte bulunulduğunu belirtti. Türkiye'de siyasetin "tazyik, kışkırtma ve tepki denklemine" sıkışmaması gerektiğini savunan Öcalan, aksi halde demokrasi dışı dinamiklerin hareket edebileceği bir zeminin oluşabileceği uyarısında bulundu.

Sürecin taşıdığı dönüşüm potansiyeli nedeniyle değişik odakların bozucu planları devreye sokma girişimlerinin hep olacağını ileri süren Öcalan, bunlara karşı en etkili tedbirin süreci demokratik hukuk ve özgür siyaset yoluyla güçlendirmek olduğunu ifade etti.

"KÜRT SORUNUNU BİR DEMOKRASİ SORUNU OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

Kürt sorununu bir demokrasi sorunu olarak gördüğünü dile getiren Öcalan, çözüme yönelik tarihi bir teşebbüsün Türkiye'deki her siyasi ve toplumsal grubun lehine, "ırkçı zihniyetlerin ve darbeci faaliyetlerin" ise aleyhine olduğunu savundu. Kürtlerin cumhuriyete katılımının güvenceli bir demokratik zeminde gerçekleşebileceğini öne süren Öcalan, "Demokratik Cumhuriyet ise Türkiye'yi büyütür ve bir model haline getirir" değerlendirmesinde bulundu.

Öcalan, cezaevlerinde ölümlerin yaşanmasının, infazların yakılmasının ve farklı cezaevlerinde değişik uygulamaların geliştirilmesinin sürece yönelik bir tahrik içerdiğini iddia etti. Kürtlerin "asli bir kurucu unsur olarak" yasal güvenceye kavuşturulmasıyla Türkiye'nin Orta Doğu'da rol model olabileceğini savunan Öcalan, bu görüşü paylaşan demokratlarla birlikte "Demokratik Cumhuriyet"i hedeflediklerini dile getirdi.

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ'NİN AÇIKLAMASI

Heyetin görüşmeye ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz ay içinde kamuoyuna da yansıdığı biçimiyle Sayın Öcalan'ın cezaevi yapısı içerisinde yeni inşa edilen mekana geçtiğini gözlemledik. Bu gelişmenin çalışma ve yaşam koşulları açısından olumlu bir gelişme olduğu açıktır. Şimdi yapılması gereken Sayın Öcalan'ın, Türk ve Kürt tarihsel birlikteliğine ve barışına yönelik iki yıllık büyük çalışmasını bütünlüklü bir şekilde basına ve kamuoyuna bizzat aktarabileceği iletişim imkanlarının oluşturulmasıdır. Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin mevcut evresinde çerçeve yasa kapsamındaki kurulların işlerlik kazanması ve hukuki zeminin oluşturulması gerekmektedir.

Sayın Öcalan da bu aşamada Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü olarak çalışmalarını derinleştirerek sürdürme kararlılığındadır.

Sayın Öcalan'ın görüşme kapsamındaki değerlendirmeleri özetle şöyledir:

'Pratik yönü güçlü ve Cumhuriyet tarihinde dönüm noktası oluşturacak bir eşikteyiz. Bu eşiği geçip yeni bir döneme geçebilmek, hem çok yönlü yoğunlaşma ve çalışmayı hem de tehlikelerin farkında olmayı gerektirmektedir.

Türkiye'de siyasetin tazyik, kışkırtma ve tepki denklemine sıkışmaması gerekir. Bu denklem Türkiye'deki siyasi alanı bloke ettiğinde, Cumhuriyet tarihi boyunca olduğu türden, demokrasi dışı dinamiklerin üzerinde hareket edebileceği bir zeminin oluşması ciddi bir ihtimaldir. Bu yapıların esas hedefi, her zaman, Kürtler başta olmak üzere, barış ve demokrasi güçleridir ve bu amaç doğrultusunda toplumsal ve siyasal alanı tahrip etmektir. Büyük bir titizlikle yürüttüğümüz bu sürecin ülke ve bölge için güçlü bir dönüşüm potansiyeli taşımasından dolayı, değişik odakların bozucu planları devreye sokma girişimleri hep olacaktır. Bunlara karşı en etkili tedbir, süreci demokratik hukuk ve özgür siyaset yoluyla güçlendirmektir.

Kürt sorununu bir demokrasi sorunu olarak değerlendiriyorum. Böyle bir sorunun çözümüne dönük tarihi bir teşebbüste bulunmak Türkiye'deki her siyasi ve toplumsal grubun lehinedir; ırkçı zihniyetlerin ve darbeci faaliyetlerin ise aleyhinedir. Demokratik siyaset, gündelik olay ve ilişkiler üzerinden yürütülemez; tutarlı bir ilkeler programını gerektirir, birbirine ilkeler üzerinden yaklaşır. Siyaset alanının demokrasi üretme kabiliyetini sergilemesi gerekir.

Adalet, hukuk ve demokrasi sadece Kürtlerin değil bütün Türkiye halkının isteğidir. Kürtler barış ve kardeşlikten, sonuna kadar Cumhuriyeti sahiplenmekten yanadır. Kürtlerin cumhuriyete katılımı güvenceli bir demokratik zeminde gerçekleşebilir. Böylesi bir cumhuriyet, bütün kimlikleri tanıyarak varlık kazanabilir. Bundan rahatsız olan daraltılmış cumhuriyetçiler, küçük olsun benim olsun mantığındadır. Demokratik Cumhuriyet ise Türkiye'yi büyütür ve bir model haline getirir.

Bu büyük hedefler karşısında, bugün yaşanan bazı durumların izah ve kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Özellikle cezaevlerinde ölümlerin olması, infazların yakılması, farklı cezaevlerinde değişik uygulamaların geliştirilmesi sürece yönelik bir tahrik içermektedir. Demokratik toplumun inşası, sadece Kürtler değil, Türkiye'de yaşayan tüm halklar ve inançlar için özgür ve eşit bir geleceğin güvencesidir. Her konuya olduğu gibi inançlar konusuna yaklaşımımız da bu temeldedir. Kendi kültürünü özgürce yaşayabilen, haklarını güvenle kullanabilen ve bunları demokratik ilke ve kurumlaşmalara kavuşturabilen toplumsallığı esas alıyoruz.

Özellikle Kürtlerin de asli bir kurucu unsur olarak yasal güvenceye kavuşturulmasıyla Türkiye'nin Orta Doğu'da rol model olabileceğine inanan ve bunu esas alan bütün demokratlarla birlikte Demokratik Cumhuriyet'i hedefliyoruz.'

Saygılarımızla. 22 Kasım 2026"

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile son olarak 13 Eylül 2026'da görüşmüştü. Heyet üyesi Mithat Sancar, Kasım ayı başında Öcalan'ın yeni yapıya geçtiğini açıkladı. Heyet üyesi Pervin Buldan ise yeni mekanın cezaevinin bir parçası olduğunu ve tek başına statü değişikliği anlamına gelmediğini belirtti. Buldan, Öcalan'ın "Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü" olarak çalışmak istediğini, ancak bu tanımın henüz yapılmadığını söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi