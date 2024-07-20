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İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi

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Rol aldığı diziler ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren genç oyuncu İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi. Oyuncunun yeni imajı sevenlerinden tam not aldı.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinde başrol oynayan ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen İlayda Alişan, imaj değişikliğine gitti.

2 gün önce uzun kullandığı saçlarını omuz hizasında kestiren İlayda Alişan, dün bir kez daha kuaförün yolunu tuttu. Karar değiştiren genç oyuncu, bu sefer de saçlarını kısacık kestirdi. 3,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni imajını paylaşan İlayda Alişan, "Giderek kısalan saçlarımı sevdiniz mi?" notunu düştü. Yeni imajı takipçileri tarafından çok beğenilen Alişan'a sevgilisinden yorum gecikmedi. Alişan'ın yeni imajına yorum yapan Oğulcan Engin "Git gide kısalıyor" derken Perihan Savaş da "Ama benim kesmem lazımdı. Olsun çok yakışmış güzellik" dedi.

İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi

İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi

İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi

İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi

İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi

İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi

İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi

Haberler.com / Melis Yaşar - Magazin

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Yorumlar (1)

Murat Celik:

uzun saç da yakışmıştı sana da gülüm

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