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3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı

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3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı Haber Videosunu İzle
3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı
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Ankara'da 3 yaşındaki çocuğunu sokak ortasında darbeden anne A.M., cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin ardından polis ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan annenin çocuğu ise koruma altına alındı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir annenin 3 yaşındaki çocuğunu sokak ortasında darbettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, çocuğa şiddet uygulayan kadının kimliğini tespit ederek gözaltına aldı.

OTOMOBİLİN PLAKASINDAN KİMLİĞİNE ULAŞILDI

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine başlattıkları çalışmada kadının olay yerine otomobille geldiğini belirledi. Aracın plaka ve tescil bilgilerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.M. olduğunu ve darbedilen 3 yaşındaki çocuğun annesi olduğunu tespit etti.

ANNE TUTUKLANDI, ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Kimliği belirlenen A.M., yaşadığı adreste polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şiddete maruz kalan 3 yaşındaki çocuk ise koruma altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Yurt:

Ne var bunda okadar kavga dövüş var denetimli serbestlik veriyor hâkim

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Haber Yorumlarıcemilk1987:

nasıl bir annemiş demek ki annenin psikolojisi iyi değil

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