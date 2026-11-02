İsrailli yerleşimciler Filistinli çobanın 70 keçisini çaldı! O anlar kamerada

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Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Tubas kentinin kuzeydoğusunda bulunan Salhab bölgesinde, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece İsrailli yerleşimciler tarafından hayvan hırsızlığı gerçekleştirildi.

Filistin basınında yer alan bilgilere göre yerleşimciler, Filistinli Ali Turki Sawafteh'e ait ağıla girerek yaklaşık 70 keçiyi çaldı. Gece saatlerinde yaşanan olayın görüntüleri de yayımlandı.

ARAÇ VE TRAKTÖRE DE ZARAR VERDİLER

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan İbzik Köy Meclisi Başkanı Abdülmecid Hudeyrat, yerleşimcilerin Salhab bölgesindeki ağıla gizlice girdiklerini belirtti.

Hudeyrat, yerleşimcilerin hayvanları çalmakla kalmadığını, bölgede bulunan özel bir araç ile tarım traktörüne de zarar verdiğini açıkladı.

Olay, Filistin'in yerel haber kuruluşları tarafından da doğrulanırken, çalınan hayvanların geri alınıp alınmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.