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İsrailli yerleşimciler Filistinli çobanın 70 keçisini çaldı! O anlar kamerada

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İsrailli yerleşimciler Filistinli çobanın 70 keçisini çaldı! O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
İsrailli yerleşimciler Filistinli çobanın 70 keçisini çaldı! O anlar kamerada
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, gece yarısı Filistinli bir çobana ait ağıla girerek yaklaşık 70 keçiyi çaldı. Yerleşimcilerin bölgede bulunan bir araç ve traktöre de zarar verdiği belirtilirken, olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Tubas kentinin kuzeydoğusunda bulunan Salhab bölgesinde, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece İsrailli yerleşimciler tarafından hayvan hırsızlığı gerçekleştirildi.

Filistin basınında yer alan bilgilere göre yerleşimciler, Filistinli Ali Turki Sawafteh'e ait ağıla girerek yaklaşık 70 keçiyi çaldı. Gece saatlerinde yaşanan olayın görüntüleri de yayımlandı.

ARAÇ VE TRAKTÖRE DE ZARAR VERDİLER

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan İbzik Köy Meclisi Başkanı Abdülmecid Hudeyrat, yerleşimcilerin Salhab bölgesindeki ağıla gizlice girdiklerini belirtti.

Hudeyrat, yerleşimcilerin hayvanları çalmakla kalmadığını, bölgede bulunan özel bir araç ile tarım traktörüne de zarar verdiğini açıkladı.

Olay, Filistin'in yerel haber kuruluşları tarafından da doğrulanırken, çalınan hayvanların geri alınıp alınmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTahsin Mehdevi:

İsrail mutlak şerdir.

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Haber YorumlarıEmin Baba:

Müslüman müslümana sahip çıkmıyor Türkiye de kkimse kimseye güvenmiyor sonuç bu

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Haber Yorumlarıfatma çetin:

HIRSIZLAR

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Haber Yorumlarır5qbvw8cyx:

sıkıldım arkadaş aynı şeyi konuşmaktan. Müslüman Müslümana yardım etmiyor açık açık ortada. Habere vermene bile gerek yok

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