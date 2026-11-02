Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde rüzgar terse döndü

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Gazeteci Türker Akıncı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerine ilişkin partinin masasında bulunan son anket verilerini aktardı. Açıklanan ankette partilerin oy oranlarındaki değişim ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kıyasla ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

ARADA 15 PUAN FARK VAR

Türker Akıncı'nın paylaştığı son anket sonuçlarına göre, "Bugün İBB seçimi olsa" sorularına verilen yanıtlar doğrultusunda oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

AK Parti: %43,2

Yeni Parti: %28,3

CHP: %8,4

DEM Parti: %5,3

MHP: %4,1

Zafer Partisi: %3,4

31 MART 2024 SEÇİM SONUÇLARI HANGİ SEVİYEDEYDİ?

31 Mart 2024 tarihinde yapılan İBB Başkanlığı seçimlerinde mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu %51,14 oy alırken, AK Parti adayı Murat Kurum %39,59 seviyesinde kalmış ve İmamoğlu yarışı 11,55 puan önde tamamlamıştı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN İLÇELERDE OY ARTIŞI VURGUSU

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in aktardığı bilgilere göre, özellikle 31 Mart sonrası süreçte CHP'den AK Parti'ye geçen belediyelerin yer aldığı ilçelerde partinin oy artış hızının diğer bölgelere kıyasla daha yüksek olduğu ifade edildi.