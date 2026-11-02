İBB Meclisi'nde dengeler değişecek mi? DEM Parti'den açıklama var

Dem Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kent uzlaşısı kapsamında belediye meclislerine giren üyelerin partiye katılma talebini MYK'nın uygun bulduğunu duyurdu.

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İBB davasının 102'nci gününü takip etmek üzere geldiği Silivri'de, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kent uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerinin DEM Parti gruplarıyla hareket etme kararını değerlendirdi.

Temelli, İBB Meclisi'ndeki dengelerin değişmesini istemediklerini belirterek, "Çünkü orada bir halkın iradesi söz konusu. O dengeler, o tablo İstanbul halkının tercihiyle oluştu. Dolayısıyla İstanbul halkının tercihiyle oluşmuş olan dengeler ancak yine İstanbul halkının tercihiyle değişebilir. Transferlerle, müdahalelerle olacak dengeleri kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Kent uzlaşısının, yalnızca siyasi partilerin ittifak kurmasından ibaret olmadığını vurgulayan Temelli, şöyle konuştu:

"Temel amacımız, her şeyden önce kent uzlaşısı anlayışıyla, kentlerin bu anlamda yönetilmesini sağlamak. Çünkü kent uzlaşısı sadece partilerin bir araya gelip ittifak yaptığı bir süreç değil, toplumun bir arada uzlaştığı ve ortaklaştığı bir süreçtir. Bunu başardığımız için mutluyduk ve bugüne kadar da bu konuda ısrarcı olduk. Fakat maalesef diğer partilerdeki iç meseleler, AK Parti'nin siyasi partilere müdahalesi, iktidarın muhalefete tahammülsüzlüğü gibi birçok meseleyi alt alta sıraladığımızda, artık kent uzlaşısının başlangıç koşullarını kendi grubumuzda sürdürmeyi daha uygun buluyoruz. Çünkü bugün karşı karşıya olduğumuz siyasi tablo, o gün gerçekleşmiş siyasi tablodan çok daha farklı. Dolayısıyla DEM Parti, kendi grubuyla hareket edecek ama kent uzlaşısı hukukuna olan saygısı ve o hukuka yönelik kararlılığıyla durmaya devam edecek."

"Kent uzlaşısı" davasında tutuklanan ve görevinden tedbiren uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, cezaevinden tahliyesine rağmen hala görevine iade edilmemesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Sezai Temelli, kayyum uygulamasının yalnızca Ahmet Özer'le sınırlı olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ahmet Türk'ten başlayarak bizim 10 belediye eş başkanımız şu anda görevlerinde değil. Onların yerinde kayyumlar var. CHP'nin de bu mücadele kapsamında sayabileceğimiz belediye başkanları görevden alınmış durumda. Ortada hala kayyum anlayışının devam etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Belediye başkanları, belediye eş başkanları bir an önce görevlerine dönmeli. Bu kayyum uygulamasına artık son verilmeli. Hem iktidarın hem yargının, halkın iradesi üzerinde vesayet yaratma, o iradeyi yok sayma ve kayyum atama anlayışından bir an önce kurtulması gerekir. Bunun yegane yolu, kayyumlara karşı halkın güçlü bir şekilde dayanışmayla demokrasi mücadelesinde buluşmasından geçiyor. Bizim amacımız budur. En başından beri, hatta 2016 yılından beri kayyumlara karşı mücadele yürütüyoruz. Kayyum, halkın iradesinin gasbedilmesidir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."

Kaynak: ANKA