Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri

15 Kasım 1974'te Portekiz'in Coimbra kentinde dünyaya gelen Sergio Conceiçao, sekiz çocuklu bir ailenin yedinci çocuğuydu. Maddi zorluklarla büyüyen Conceiçao, küçük yaşlarda ailesine destek olmak için babasıyla inşaat işlerinde çalıştı, fırınlarda görev aldı ve çeşitli işlerde bulundu. Babasının kendisine hiçbir zaman "Seni seviyorum" demediğini anlatan Portekizli teknik adam, bu nedenle kendi çocuklarına sevgisini her fırsatta göstermeye özen gösterdiğini ifade etti.

Conceiçao'nun hayatındaki en büyük acılardan biri ise henüz 16 yaşındayken yaşandı. Porto altyapısına katılmasının hemen ardından babasını motosiklet kazasında kaybetti. Yaklaşık iki yıl sonra annesini, ardından da küçük kardeşini kaybeden Conceiçao, üst üste yaşadığı bu kayıplar nedeniyle futbolu bırakmayı bile düşündü.

OĞLUNU OYUNA ALDI, GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

Porto'yu çalıştırdığı dönemde Conceiçao'nun kariyerindeki en özel anlardan biri Estoril karşılaşmasında yaşandı. Maçın son bölümünde oğlu Francisco Conceiçao'yu oyuna alan Portekizli teknik adam, kısa süre sonra oğlunun attığı galibiyet golüyle büyük sevinç yaşadı. Baba ve oğulun birlikte yaşadığı bu an, Conceiçao'nun teknik direktörlük kariyerinin unutulmaz olaylarından biri oldu. Francisco Conceiçao daha sonra Juventus'a transfer oldu.