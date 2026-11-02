Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber

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Süper Lig'de geride kalan 10 haftada yalnızca 16 puan toplayan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonundan bu yana en kötü lig başlangıcını yaptı. Lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, son 3 karşılaşmasından da galibiyet çıkaramadı.

FENERBAHÇE'DE BİR SAKATLIK DAHA

Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un sakatlığı teknik heyetin planlarını bozdu. Nathan Ake'nin sakatlığı nedeniyle savunmada görev alan Oppong'un, yaşadığı sakatlık nedeniyle Liverpool karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.