Kanada'da Cadılar Bayramı kabusu! Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı

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Kanada'da Cadılar Bayramı kutlamalarının ardından ortaya çıkan olay büyük endişeye neden oldu. Toronto'nun Upper Beaches bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki Barry Horn, çocuklarının 31 Ekim'de ev ev dolaşarak topladığı şekerlemeleri kontrol ederken çikolataların içine gizlenmiş iğneler fark etti.

İlk olarak iki farklı üründe tespit edilen iğnelerin, yapılan kontroller sonucunda toplam beş şekerlemede bulunduğu belirtildi.

ÇİKOLATAYI KIRINCA İÇİNDEN İĞNE ÇIKTI

CP24'e konuşan Horn, oğlunun bir KitKat çikolatasını açıp kırdığında içinde dikiş iğnesi bulduğunu anlattı.

İkinci iğne ise ailenin kızının dikkati sayesinde ortaya çıktı. Küçük kız, elindeki mıknatısın bir karamelli gofrete yapıştığını fark ederek durumu babasına bildirdi.

Gofreti açan baba, ürünün içine gizlenmiş metal bir iğneyle karşılaştı.

Yaşadıkları karşısında endişelenen Horn, çocuklarının topladığı diğer şekerlemeleri de tek tek incelemeye başladı.

BEŞ FARKLI ŞEKERLEMEDE TESPİT EDİLDİ

İlk iki ürünün ardından yapılan kontrollerde üç çikolatada daha iğne bulundu.

İğne tespit edilen ürünler arasında KitKat, Tunnock's karamelli gofret, Cadbury Dairy Milk Oreo, Cadbury Mini Toffee Crunch ve Snickers yer aldı.

Baba, mıknatıs yardımıyla kontrol ettiği çikolatalardan birini kamera karşısında açarak içindeki iğneyi gösterdi.

İğnelerin ambalajın dışından fark edilmediğini belirten Horn, metal parçaların ürünlere kasıtlı olarak yerleştirilmiş olabileceğini savundu.

"YA KÜÇÜK BİR ÇOCUK FARK ETMEDEN YESEYDİ?"

Yaşananların diğer çocuklar açısından da ciddi tehlike oluşturabileceğini söyleyen baba, özellikle küçük yaştaki çocukların şekerlemeleri kontrol etmeden yiyebileceğine dikkat çekti.

Horn, üç veya dört yaşındaki bir çocuğun iğne bulunan çikolatayı ağzına atması durumunda yaşanabilecekleri düşünmenin bile korkutucu olduğunu ifade etti.

Ailenin Cadılar Bayramı gecesi bazı şekerlemeleri tükettiği, ancak iğne bulunan ürünlerin hiçbirinin yenmediği öğrenildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Toronto polisi, şekerlemelerin içinde iğne bulunduğuna ilişkin bir ihbarı soruşturduklarını doğruladı.

Polis yetkilileri, olayın daha geniş çaplı bir güvenlik tehdidi oluşturduğunun henüz belirlenmediğini bildirdi.

Şüpheli şekerlemelerle karşılaşan vatandaşlardan polisle iletişime geçmelerini isteyen yetkililer, kamu güvenliğini ilgilendiren daha kapsamlı bir tehlikenin tespit edilmesi durumunda açıklama yapılacağını belirtti.

Ailenin Cadılar Bayramı sırasında birden fazla sokakta dolaşması nedeniyle iğne bulunan ürünlerin hangi evlerden alındığı henüz bilinmiyor.

BAŞKA BİR KENTTE DE BENZER OLAY

Toronto'daki olayın yanı sıra Ontario eyaletinin Oshawa kentinde de Cadılar Bayramı şekerlemelerinde dikiş iğneleri bulunduğu bildirildi.

Durham Bölge Polisi, Ritson Road North ve Taunton Road yakınlarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ekiplerin bölgede inceleme yaptığı belirtilirken, iki olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Polis, ailelerden çocukların topladığı şekerleme ve çikolataları tüketilmeden önce dikkatlice kontrol etmelerini, şüpheli ürünleri ise yetkililere bildirmelerini istedi.