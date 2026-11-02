Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! Polis makasla ayırdı

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Kolombiya’da uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan sıra dışı bir yöntem, havalimanı kontrolünde ortaya çıktı. Peruğunun altına kokain gizleyen şüpheli, antinarkotik polisinin dikkati sayesinde yakalandı. Polis memurunun peruğu makasla kestiği anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

AMSTERDAM UÇAĞINA BİNMEK ÜZEREYDİ

Olay, Cartagena’daki Rafael Nunez Havalimanı’nda yaşandı. 40 yaşındaki erkek şüpheli, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gidecek uçağa binmeye hazırlanırken görevlilerin dikkatini çekti.

Şüphelinin saçının doğal olmayan şekilde kabarık durduğunu fark eden antinarkotik polisi, kişiyi özel bir odaya aldı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, gizlenen yük tarayıcı cihazında da tespit edildi.

POLİS PERUĞU MAKASLA KESTİ

Kameraya yansıyan görüntülerde, mavi eldivenli polis memurunun şüphelinin başındaki peruğu makasla saç derisinden dikkatlice ayırdığı görülüyor. Peruk kaldırıldığında, altına bantlarla yerleştirilmiş beyaz paketler ortaya çıktı.

Polis memurlarının peruğu başından tamamen çıkardığı anlar da görüntülere yansıdı. Peruğun iç kısmının, paketleri saklayacak şekilde hazırlandığı dikkat çekti.

PERUĞUN ALTINDAN 220 GRAM KOKAİN ÇIKTI

Polis kaynaklı haberlere göre, peruğun altında yaklaşık 220 gram kokain ele geçirildi. Bazı yayın organları ise uyuşturucunun 19 kapsül halinde, yaklaşık 400 doz olduğunu aktardı. Polis, ele geçirilen kokainin Avrupa piyasasında yaklaşık 10 bin euroya satılabileceğini açıkladı.

“DAHA ÖNCE 2 KEZ MAHKUM OLDUĞU” BELİRTİLDİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre, şüphelinin daha önce uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 2 kez mahkum olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli, “uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve taşınması” suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

POLİSTEN AİLELERE UYARI

Cartagena Polis Komutanı General Gelver Yesid Pena, suç örgütlerinin gençleri kandırarak kurye olarak kullandığını öne sürdü. Ailelerden çocuklarını yakından takip etmelerini isteyen Pena, polisin bu tür girişimleri tespit etmede yüksek başarı sağladığını kaydetti. Pena ayrıca vatandaşları uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili isimsiz ihbarda bulunmaya çağırdı.

Kaynak: Haberler.com