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20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı

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20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
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Galatasaray'ın eski futbolcuları Arda Turan ile Marcelo Carrusca, 20 yıl sonra Londra'da bir araya geldi. İkilinin yıllar önce çekilen fotoğrafıyla son görüntüsü arasındaki fark dikkat çekti. Arda Turan'ın saçlarına ve sakallarına düşen aklar göze çarparken, Carrusca'nın genç görünümünü koruması şaşırttı.

Galatasaray'da bir dönem birlikte forma giyen Arda Turan ve Marcelo Carrusca, yıllar sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaştı. İki eski takım arkadaşının buluşması, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafı da yeniden hatırlattı.

20 YIL SONRA LONDRA'DA BULUŞTULAR

Galatasaray'ın eski futbolcularından Marcelo Carrusca, Arda Turan ile Londra'da karşılaştığı anları paylaştı. Carrusca, eski takım arkadaşıyla çekildiği fotoğrafın altına, " Galatasaray'dan takım arkadaşım Arda Turan'a 20 yıl sonra Londra'da rastladım." notunu düştü. İkilinin buluşması, Galatasaray'da birlikte oynadıkları dönemi hatırlattı.

ARDA TURAN'IN SAÇLARI AĞARDI, CARRUSCA GENÇ KALDI

Buluşmanın ardından ikilinin Galatasaray forması giydikleri yıllara ait fotoğrafıyla son görüntüsü arasındaki fark dikkat çekti. Gençlik yıllarında koyu renk saçlarıyla görülen Arda Turan'ın son fotoğrafta saçlarının ve sakallarının büyük ölçüde ağardığı görüldü. Marcelo Carrusca'nın ise yıllar geçmesine rağmen genç görünümünü büyük ölçüde koruması iki eski futbolcu arasındaki dikkat çekici farklardan biri oldu.

ESKİ FOTOĞRAF YILLAR ÖNCESİNE GÖTÜRDÜ

İkilinin Galatasaray'da birlikte forma giydikleri dönemde çekilen fotoğrafta Arda Turan ve Marcelo Carrusca'nın yan yana olduğu görülüyor. Aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından Londra'da yeniden bir araya gelen iki eski futbolcunun son görüntüsü, zamanın ikisi üzerindeki farklı etkisini gözler önüne serdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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