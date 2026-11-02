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Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti

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Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 37 kişinin aldığı paraları geri verdiği, iade edilen toplam tutarın ise 18 milyar 340 milyon TL'ye ulaştığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan fon soruşturması devam ederken, milyarlarca liralık para iadesi yapıldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 37 kişinin aldığı paraları geri verdiği ve toplamda 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildiği bildirildi.

37 KİŞİDEN 18 MİLYAR 340 MİLYON TL TAHSİL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler ve yürütülen çalışmalar sonucunda, cuma günü itibarıyla 37 kişinin söz konusu paraları iade ettiği öğrenildi. Bu kişilerden geri alınan paraların toplamının 18 milyar 340 milyon TL olduğu kaydedildi.

DAHA ÖNCE MİLYARLARCA LİRALIK İADE YAPILMIŞTI

Fon soruşturmasında daha önce de çok sayıda isim tarafından para iadesi gerçekleştirilmişti. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 2 milyar TL'yi aşkın, Astor Enerji ortakları Enver ve Feridun Geçgel'in toplam 5 milyar TL, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in ise 500 milyon TL iade ettiği bildirilmişti. Eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak'ın da para iadesinde bulunduğu, A1 Capital'in ise 2 milyar TL'yi TMSF hesabına yatırdığı basına yansımıştı.

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un da yaklaşık 3 milyar TL'lik kazancın iadesi için başvuruda bulunduğu belirtilmişti. Ancak bu tutarın ödendiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmamıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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